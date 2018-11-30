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Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü Prof. Dr. Seza Özen'e verildi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seza Özen, Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü'nün sahibi oldu
Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü Prof. Dr. Seza Özen'e verildi
30 Kasım 2018 - AA
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Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özen, çocukluk çağı hastalıklarıyla ilgili yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü"ne layık görüldü.

İtalya'nın Trieste şehrinde düzenlenen ödül törenine, Seza Özen'in eşi Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de katıldı.

Prof. Dr. Seza Özen, "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" listesinde ilk 10 içindeki tek kadın olmuştu. Prof. Dr. Haluk Özen ise aynı listede tek rektör olarak yer almıştı. 

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4
1) Dr. Bilgin (Dr)
30.11.2018 12:09:23
Çünkü Hacettepe budur. Canını dişine takar çalışır. Makamı, rütbeyi kendine siper etmez. Ne yazık ki bu ülkenin daha nice evladı terketmek istiyor bu ülkeyi. Neden mi? Çünkü kıymet bilinmiyor, mobbingten bunaldı. Artık aldırma gönül diyemiyor.
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