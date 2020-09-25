Dünya Eczacılar Günü’nde Türk Öğrencilerden Uluslararası Başarı

"INNOV8: Eczacılık İnovasyon Yarışması"nda (INNOV8: Pharmacy Innovation Competition) 70 ülkeden 200 proje yarıştı. Yarışmaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ali Mirzaei, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Beşir Sefa Mumay, 5. sınıf öğrencisi Ömrüm Ergüven ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Emirhan Karadeniz'in oluşturduğu "PharmaIno Science" takımı, "Arttırılmış Gerçeklik ve Yapay Zeka Uygulamalarıyla Akılcı İlaç Kullanımına Katkıda Bulunan Sadeleştirilmiş İnovatif Prospektüs" projesiyle katıldı.

Finale kalan tek Türk takımı PharmaIno Science, 10 dakikalık çevrim içi proje sunumu gerçekleştirdi.

Arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı projeleriyle ön plana çıkan ekip, dünya ikinciliğini elde etti.

"PharmaIno Science" takımını dünya ikinciliği başarısı için tebrik eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptığı açıklamada "25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde Eczacılık Fakültesi öğrencimiz Ali Mirzaei ve takım arkadaşlarının, "INNOV8: Eczacılık İnovasyon Yarışması"nda (INNOV8: Pharmacy Innovation Competition) elde ettikleri başarılarından dolayı çok mutluyuz. Üniversite olarak bilime verdiğimiz desteğin hedefine ulaştığını görmek bizler için gurur verici. Öğrencimiz Ali Mirzaei ve takım arkadaşlarını şahsım ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

