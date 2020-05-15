Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 303 bin 438’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 321’e yükselirken; vaka sayısı da 272 bin 646’ya çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 252 bin 245 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 305’e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 223 bin 96 olurken, 31 bin 368 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 174 bin 975’e çıkarken; 7 bin 928 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 178 bin 870 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 425 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 614’e yükselirken, hasta sayısı 233 bin 151 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 854’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 854’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 114 bin 533’e çıktığını açıkladı.