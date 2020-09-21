Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 965 bin 97 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 243 bin 22'ye çıkarken virüs saptanan 22 milyon 835 bin 563 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 442 bin 362 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 118 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 487 bin 580), Brezilya (4 milyon 544 bin 629), Rusya (1 milyon 103 bin 399), Peru (768 bin 895), Kolombiya (765 bin 76), Meksika (697 bin 663), Güney Afrika (661 bin 211), İspanya (659 bin 334), Arjantin (631 bin 365), Fransa (452 bin 763), Şili (446 bin 274), İran (422 bin 140), İngiltere (394 bin 257), Bangladeş (348 bin 918), Suudi Arabistan (329 bin 754), Irak (319 bin 35), Pakistan (306 bin 304) ve Türkiye (302 bin 867)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (136 bin 895), Hindistan (87 bin 909), Meksika (73 bin 493), İngiltere (41 bin 777), İtalya (35 bin 707), Peru (31 bin 369), Fransa (31 bin 285), İspanya (30 bin 495), İran (24 bin 301), Kolombiya (24 bin 208), Rusya (19 bin 418), Güney Afrika (15 bin 953), Arjantin (13 bin 53), Şili (12 bin 286) ve Ekvador (11 bin 90).