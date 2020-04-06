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Dünya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı
06 Nisan 2020 13:10 - AA
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.

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