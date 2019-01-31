Dünya genelinde meslek saygınlığı araştırması: Doktorlar ilk sırada!

Her ülkeden 1000 kişinin meslek listesini en saygından başlayarak sıralamaları istendi.
Doktorlar listenin başında yer alırken ardından avukatlar ve mühendisler geldi.
Okul müdürü de dördüncü sırayı alırken listenin geri kalanı şu şekilde sıralandı:
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ