Dünya genelinde meslek saygınlığı araştırması: Doktorlar ilk sırada!

Her ülkeden 1000 kişinin meslek listesini en saygından başlayarak sıralamaları istendi.

Doktorlar listenin başında yer alırken ardından avukatlar ve mühendisler geldi.

Okul müdürü de dördüncü sırayı alırken listenin geri kalanı şu şekilde sıralandı:

polis memurları

hemşireler

muhasebeciler

yerel yönetim yöneticileri

yönetim danışmanları

ortaokul ve ilkokul öğretmenleri