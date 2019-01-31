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Dünya genelinde meslek saygınlığı araştırması: Doktorlar ilk sırada!
Küresel eğitim yardım kuruluşu Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son araştırmalara göre meslek saygınlığı sırlamasında doktorlar ilk sırayı aldı
Dünya genelinde meslek saygınlığı araştırması: Doktorlar ilk sırada!
31 Ocak 2019 - https://businesstech.co.za
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Her ülkeden 1000 kişinin meslek listesini en saygından başlayarak sıralamaları istendi. 
Doktorlar listenin başında yer alırken ardından avukatlar ve mühendisler geldi.
Okul müdürü de dördüncü sırayı alırken listenin geri kalanı şu şekilde sıralandı:

  • polis memurları
  • hemşireler
  • muhasebeciler
  • yerel yönetim yöneticileri
  • yönetim danışmanları
  • ortaokul ve ilkokul öğretmenleri 

Anahtar Kelimeler:

meslek sayginligi doktor hekim hemsire

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People
1
1) Baydın sinal (Narkozcu)
31.01.2019 17:11:40
Doktorlar içinde de en saygın olan alman doktorlardır. Bizim performans kaygımız yok. Tamamen etik ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz.
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