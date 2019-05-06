Dünya hekimleri İstanbul Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri'nde buluştu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Marmara Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof Dr. Deniz Güney Duman'ın üstlendiği "İstEUS-MENA", 26-27 Nisan'da Sağlık Bakanlığı MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman, İstEUS–MENA‘nın Amerikan Gastroenteroloji Akademisi tarafından onaylanmış olmasından dolayı toplantının dünya üzerinde tavsiye edilen toplantılar arasında listelendiğini belirtti.

Duman, konferansın ilk gününde bir taraftan katılımcı hekimlere canlı yayın ile bilgi paylaşımı yapıldığını, diğer taraftan da Endoskopik Ultrasonografi (EUS) simülatörüyle bireysel eğitim verildiğini, bu konferansın iki oturumdan oluştuğunu kaydetti.

ABD'deki Ohio Devlet Üniversitesi'ne uydu yayınıyla bağlanılarak tesadüfi tespit edilen pankreas kistlerinin yönetimi konusunda konferansa katkılar sağlandığını aktaran Duman, "Bu toplantıda günübirlik şartlarda EUS ile gerçekleştirilebilecek çok sayıda işlem çeşidi gözden geçirilmiştir. Bunlar, yemek borusu, mide, rektum tümörlerinin tanısı, sindirim sisteminin etrafında bulunan göğüs kafesi, pankreas ve safra yollarına ait kitlelerin ayırıcı tanısı, tümörlerin evrelemesi şeklinde özetlenebilir. Bu işlemlerin yanı sıra ameliyatsız olarak karın boşluğundaki kistlerin sindirim sistemine boşaltılması, kanserli hastalarda ağrı tedavisi, tümörlerin yakılarak tedavisi gibi pek çok başka yöntem konusunda son gelişmeler de ele alınır." ifadelerini kullandı.