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Dünya Nefroloji Derneğinin en prestijli ödülü Türk isme geldi: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dünya Nefroloji Derneği’nin en önemli ödüllerinden International Society of Nephrology (Bywater) ödülüne layık görüldü. Bu ödül şimdiye kadar sadece 12 bilim insanına verildi
Dünya Nefroloji Derneğinin en prestijli ödülü Türk isme geldi: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
03 Aralık 2018 - Sözcü
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Dünya Nefroloji Derneği'nin verdiği International Society of Nephrology (Bywater Awards) ödülü 1991 yılından bu yana sadece 12 bilim insanına verildi. Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’e ödülü, dernek tarafından 2019 yılı içerisinde takdim edilecek. Sever, 2019 Nisan ayında Avustralya'da yapılacak olan Dünya Nefroloji Kongresine davet edildi.

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