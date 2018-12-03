Dünya Nefroloji Derneğinin en prestijli ödülü Türk isme geldi: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever



Dünya Nefroloji Derneği'nin verdiği International Society of Nephrology (Bywater Awards) ödülü 1991 yılından bu yana sadece 12 bilim insanına verildi. Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’e ödülü, dernek tarafından 2019 yılı içerisinde takdim edilecek. Sever, 2019 Nisan ayında Avustralya'da yapılacak olan Dünya Nefroloji Kongresine davet edildi.