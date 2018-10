Dünya Patolojisinde en etkin 100 isim arasında bilim insanı Dr. Pembe Oltulu yer aldı

Amerika’nın alanında prestijli, patoloji bilimini ele alan dergilerinden biri olan The Pathologist's 2016 yılında Dünya Patolojisine etki eden 50 ismi belirleyip yayınlamıştı. The Pathologist dergisi bu sene ise Dünya Patolojisinde En Etkin 100 İsmi (The Pathologist’s Power List 2018) yayınladı. Bu 100 ismin içerisindeki tek Türk bilim insanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Pembe Oltulu oldu.

"5 yıldır bu alanda aktif olarak yer alıyorum"

The Pathologist's dergisinin kendisine attıkları maille bu haberi aldığını ifade eden Dr. Oltulu, "Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Bu önemli dergide yer almam ise şöyle oldu; Ulusal, uluslararası bazı meslektaşlarımızla 5 yıldır Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden Patoloji eğitimine katkı yapmaya çalışıyoruz. Alanında etkin hocalarımızdan birebir eğitim almak istersek bulundukları yerlere gitmemiz gerekiyor, özellikle yurt dışı deneyimler için ciddi bir maddi külfet var, dil problemi var. Çoğu kişi bu hocalarımızın yanına gidemiyor. Bu alanında etkin isimlerin sosyal medya üzerinden önemli bilgileri ve tecrübelerini paylaştıklarını fark ettim ben. Hemen katıldım ve birçok patoloğun bu alanda olduğunu gördüm. Öğrendiğim her şeyi dünya genelindeki diğer meslektaşlarımla paylaşmaya başladım. 5 yıldır bu alanda aktif olarak yer alıyorum. Ülkemizden de pek çok bilim insanı bu çalışmaları takip ediyorlar. Bu sayede dünyaca etkin hocaların paylaştıkları önemli ipuçlarını hem öğreniyoruz, öğrendiğimiz noktaları da dünyanın her yerinden meslektaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.

"Türkiye’den böyle bir listenin içinde yer almak benim için çok gurur verici"

Dünyanın her yerinden meslektaşlarında kendilerine ve paylaşımlarına bir güven oluştuğunu da söyleyen Dr. Oltulu, önemli kongrelerden önemli ipuçlarını yine diğer patologlarla birlikte sosyal medya üzerinden paylaştıklarını ifade etti. Dr. Oltulu, "The Pathologist's listesini hazırlayan Amerikalı meslektaşlarımız sosyal medyadaki bu eğitim faaliyetlerimizi görmüş, patolojiye uluslararası planda eğitim alanında yaptığımız katkılar doğrultusunda bizi de bu listeye dahil etmişler. Türkiye’den böyle bir listenin içinde yer almak benim için çok gurur verici. Tarif edilemez bir his” diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’e, Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salim Güngör’e, Patoloji Dernekleri Federasyonuna, Türk patolojisindeki hocalarına ve meslektaşlarına, özellikle de eşi ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Dr. Oltulu, dünyanın her yerinden ve Türkiye’den önemli bilim insanlarının kendisini tebrik ettiğini ve bu başarıyla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.