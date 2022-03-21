Dünya Pediatrik Baş Ağrısı Ulusal Çalışması Nepal’de Türk profesör tarafından başlatıldı

MEDİMAGAZİN - Dünya Baş Ağrısı Derneği’nin desteğinde ‘Lifting the Burden (LTB)-Baş ağrısı yükünün önlenmesi’ grubu gelişmekte olan ülkelerde çalışmalarına devam ediyor. LTB Pediatrik Baş Ağrıları Çalışmaları Dünya Koordinatörü Prof. Dr. Derya Uludüz, ulusal baş ağrısı çalışmasını başlatmak, Nepal’de ulusal pediatrik baş ağrılarının sıklığını ve sosyoekonomik yükünü araştırmak üzere görevlendirildi.

Dünyada Zambiya, Moğolistan, İran, Malawi, Litvanya ve Etiyopya gibi ülkelerde çalışmalar yapan ve baş ağrısının farkındalığının artırılması ile baş ağrısı eğitimleri konusunda da aktif çalışmaların sürdüren Prof. Dr. Uludüz, Dünya Baş Ağrısı Derneği ve LTB grubunun çalışmalarından şu sözlerle bahsetti:

“Dünyada erişkin baş ağrısı sıklığı ve yükü İle ilgili çalışmalar sık iken, pediatrik yaş grubunda yapılan çalışmalar sınırlıdır. 6-17 yaş arası baş ağrısı sıklığı özellikle Afrika ülkelerinde %70’leri bulmakta migren sıklığı %35 civarında gözlenmekte, Asya kıtasında ise daha düşük oranlarda görüldüğü öngörülmektedir. Afrika ve Asta kıtaları için baş ağrısı sıklığı ve yükü ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Dünya Baş Ağrısı Derneği ve LTB grubunun temel hedefi bu ülkelerde baş ağrısı sıklığını araştırmak, ülkeye getirdiği sosyo-ekonomik yükü ortaya koymak ve baş ağrısı konusunda eğitim ve tedavi seçeneklerini ülkelere ulaştırabilmektir."