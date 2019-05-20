Dünya Sağlık Asamblesi başladı: Sağlık Bakanı Koca da katılıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan asamblenin toplantısına, örgüt üyesi 194 ülkeden yaklaşık 4 bin temsilci, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve birçok ülkeden sağlık bakanları katılıyor.

"Evrensel sağlık kapsayıcılığı: Geride kimseyi bırakmamak" ana temasıyla Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde toplanan asambleye Türkiye'yi temsilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki heyet katılıyor.

Asamblenin açılışında konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, dünyada sağlık hizmetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanması gerektiğinin altını çizdi.

Berset, sağlık hakkının müzakere edilemeyeceğini vurgulayarak, sağlık hizmetlerindeki artan maliyetlere karşı ülkeleri ortak siyasi iradede buluşmaya davet etti.

DSÖ'nün reformlarının ve bütçesinin düzenlendiği asamblede bu yıl, çatışma bölgelerindeki sivillerin sağlığı, obeziteyle mücadele, mülteci ve göçmen sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, hava kirliliğinin sağlığa etkisi, Ebola virüsüyle mücadele, bulaşıcı hastalıklar ve küresel ilaç yetersizliği gibi konular ele alınacak.

Toplantı 28 Mayıs'a kadar devam edecek.