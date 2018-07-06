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Dünya sağlık bakanları Türkiye'de bir araya gelecek
Yaklaşık 100 sağlık bakanı, ilk kez Türkiye'de düzenlenecek "Sağlık Bakanları Zirvesi"nde bir araya gelerek, organ naklinde yol haritasını belirleyecek
Dünya sağlık bakanları Türkiye'de bir araya gelecek
06 Temmuz 2018 - AA Yeşim Sert Karaaslan
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Dünya genelinden yaklaşık 100 sağlık bakanı, ilk kez Türkiye'de düzenlenecek "Sağlık Bakanları Zirvesi"nde bir araya gelerek, organ naklinde yol haritasını belirleyecek ve "Organ Nakline İlişkin Suçlarla Mücadelede Küresel Sağlık Diplomasisi" başlıklı deklarasyona imza atacak.

Sağlık Bakanlığı'nın himayesinde ve Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) koordinasyonunda, 18-19 Ekim'de Kemer'deki zirveye, Afrika'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar farklı kıtalardan sağlık bakanları katılacak.

 

Zirvede, Uluslararası Organ Nakli Ağı-ITN çerçevesinde yürütülen faaliyetlere katılım sağlayan Senegal, Nijerya, Kenya, Etiyopya, Mısır, Malezya, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus ve Cezayir'in aralarında bulunduğu 76 ülkenin yanı sıra mülteci barındıran Avrupa ülkelerinin bakanları yer alacak.

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Organ Nakli Ağı (ITN) da söz konusu işbirliğinin devam ettirilmesinde öncü bir rol üstlenecek.

 "Teknik yardım sağlanacak"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Cihan da konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zirve özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin sağlık bakanlarının bilgilendirilmesini, uluslararası deklarasyonlar konusundaki farkındalıklarının artırılmasını, kendi ülkelerinde organ trafiği ve organ ticareti gibi yasal ve etik olmayan nakillerin önüne geçilmesi noktasında hukuksal ve teknik kapasitelerini artırabilmelerini amaçlıyor." dedi.

Bakanlar Zirvesi'nin, transplantasyonla ilgili suçlar konusunda Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve İstanbul Deklerasyonu Çalışma Grubu gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları ve önerileri doğrultusunda yapılacağını belirten Cihan, "Zirvenin bir diğer hedefi de organ nakli hizmetleri konusunda ülkelerin kendi kendine yeter hale gelebilmeleri için onlara teknik yardım sağlamak amacıyla ülkelerin işbirliğini artırmak.'' şeklinde konuştu.

 "Otoritelerin farkındalığı artırılacak" 

TONV Başkanı Eyüp Kahveci ise Bakanlar Zirvesi ile öncelikle organ trafiği ve organ ticareti gibi suçları önlemede yüksek otoritelerin farkındalığının artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Zirvenin bir diğer hedefinin de sağlık diplomasisi zemininde ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek, bu tür suçların önlenmesinde proaktif mekanizmaları harekete geçirmek ve ülkelerin organ nakli hizmetlerinde kendi kendilerine yeterli hale gelmesi olacak.

Zirve aynı zamanda bakanlara sürdürülebilir işbirliği ilişkileri kurma ve mevkidaşları ile ikili ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirme fırsatı da sunacak.

Hem Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı hem de Uluslararası Organ Nakli Ağı (ITN), katılımcı ülkelerin birlikte belirlediği ortak proje ve programların yürütülmesi hususunda işbirliğinin devamı için çalışmalarına devam edecek."

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saglik bakanlari zirvesi

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