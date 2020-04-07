Dünya Sağlık Günü raporu: Küresel çapta 6 milyon hemşire açığı var

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, dünya çapındaki tüm sağlık çalışanlarının yarıdan fazlasını oluşturan hemşirelerin oynadığı rolün önemine değinildi.

DSÖ Genel Direkötür Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Hemşireler sağlık sisteminin belkemiğidir." ifadelerini kullandı.

"Bugün birçok hemşire Covid-19'a karşı verilen savaşta ön saflarda yer alıyor," diyen Ghebreyesus, 'dünyayı sağlıklı tutmak için ihtiyaç duydukları desteği almalarının hayati önem taşıdığını' sözlerine ekledi.

DSÖ'nün raporuna göre, dünya genelinde 28 milyon civarında hemşire bulunuyor. Bu da en az 6 milyon hemşire ve ebe açığı anlamına geliyor.

Örgüt, 2018'e kadar geçen 5 yıl içinde bu rakamın 4,7 milyon arttığına işaret etti. Ancak DSÖ'ye göre halen 5,9 milyonluk küresel ölçekte bir açık bulunuyor.

Hemşire eksikliğinin yaşandığı bölgeler ise ağırlıklı olarak Afrika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve bazı yoksul Güney Amerika ülkeleri.

"Ölümler, az hemşirenin görev yaptığı yerlerde gerçekleşiyor"

Dünya Sağlık Günü'ne ilişkin bir açıklama da Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden (ICN) geldi.

Cenevre'de 1899 yılında kurulan ve bilinen ilk resmi uluslararası sağlık örgütü olan Konsey, yaptığı açıklamada, işgücündeki yetersizliklere değindi.

ICN Genel Müdürü Howard Catton, düzenlediği sanal basın toplantısında, enfeksiyon oranlarının, ilaç hatalarının ve yüksek ölüm oranlarının daha ziyade 'az sayıda hemşirenin görev yaptığı yerlerde daha fazla' olduğunu dile getirdi.

Catton, "Mevcut hemşirelik işgücündeki sorunlar nedeniyle bitkinlik" yaşandığını belirterek tüm hükümetlere şartları daha iyileştirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

"Sağlık çalışanlarına da yatırım yapın"

Nursing Now isimli küresel kampanyanın Eşbaşkanı Mary Watkins de, (Covid-19) salgınla mücadelede sağlık çalışanları için virüs testlerine acil yatırım çağrısında bulundu.

Mary Watkins, "Çok yüksek oranda sağlık çalışanı işe gidemiyor, çünkü enfekte olmaktan veya enfeksiyona sahip olmadıklarını kanıtlayamamaktan ya da enfekte olup üstesinden geldiklerini anlatamamaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Watkins, sağlık çalışanlarının bitkinlik (tükenmişlik) yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Dünya genelinde 100 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

İtalya'da 23 hemşirenin yaşamını yitirdiğine atıfta bulunan ICN Genel Müdürü Howard Catton, şu ana kadar koronavirüsle mücadelede dünya genelinde 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini anımsattı.

Catton, İtalya'da sağlık çalışanlarının yüzde 9'unun koronavirüsle mücadele sırasında enfekte olduğunu ve bu rakamın İspanya'da yüzde 14'e çıktığını aktardı.

Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceğinin altını çizen Catton, bunun daha ziyade bilgisizlikten ve hükümetlerin sağlık çalışanlarını yeterli derecede korumamasından kaynaklandığını dile getirdi.

"Daha fazla erkek hemşire istihdam edilmeli"

Covid-19'un da ötesinde gelişmiş birçok ülkenin hemşirelikle ilgili yeterli yatırım yapmadığını belirten Howard Catton, bu nedenle söz konusu açığın bu ülkelere gelen göçmenlerle karşılanmaya çalışıldığını hatırlattı.

"Dünyadaki hemşirelerin yüzde 80'i şu anda dünya nüfusunun sadece yüzde 50'sine hizmet ediyor." diyen Catton, varlıklı ülkelerin Filipinler ve Hindistan gibi ülkelere güvenmelerinin ciddi risklerinin bulunduğunu, çünkü bu ülkelerde açıkların ciddi boyutlara vardığını kaydetti.

Bu arada uzmanlar, hemşirelikte halen kadın hakimiyetinin bulunduğunu ve daha fazla erkek hemşirenin işe alması gerektiğini belirtti.