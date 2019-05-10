Dünya Sağlık Örgütü ambulansın vurulmasını kınadı: 'Korkunç bir saldırıdır'

DSÖ Libya Temsilcisi Seyyid Cafer Hasan, yaptığı yazılı açıklamada, çarşamba günü Trablus'ta bir ambulansın hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırıda önemli kişilerin yaralandığını ve ambulansın tahrip edildiğini aktaran Hasan, "Bu, uluslararası insan hakları kanunlarının açıkça ihlal edildiği korkunç bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

DSÖ Bölge Müdürü Ahmed el-Munziri de temel savaş hukukunun bu şekilde açıkça ihlal edilmesinin, sahra hastanelerinin ve sağlık görevlilerinin operasyonlarını tehlikeye atabileceği ve hayat kurtaran sağlık görevlilerini işlerini yapmaktan caydırabileceği uyarısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan açıklamada da Trablus'un Kasr bin Gaşir bölgesinde zırhlı bir ambulansa saldırı düzenlenmesinin "şoke edici" olduğu dile getirildi.

Saldırıda ambulans ve acil sağlık servisi müdürünün yanı sıra 2 sağlık çalışanının ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılar, uluslararası insan hakları kanununa yönelik tehlikeli ihlal olarak değerlendirildi.

BM'den bu ay başında yapılan açıklamada, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a başlattığı saldırılardan bu yana en az 4 sağlık çalışanının öldüğü, 11 ambulansın zarar gördüğü ya da tamamen tahrip edildiği belirtilmişti.

Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana 443 kişi hayatını kaybetti.