Dünya Sağlık Örgütü: Dünya görülmemiş bir durum yaşıyor

Dünya genelindeki koronavirüs ölümleri 3 bini geçti. Ölümlerin çoğu Çin'de görülürken, Çin dışında Çin'de olduğundan dokuz kat daha fazla yeni vaka ortaya çıktı.

Dr. Tedros "Virüsü geriletebiliriz" derken, koronavirüsle ortaya çıkan Covid-19 hastalığının "çıkışı bulunmayan bir yol" olmadığını vurgularken, ülkelerin çabuk ve etkin bir şekilde harekete geçmesiyle virüsle mücadele edilebileceğini belirtti.

Tedros "Şimdi harekete geçmekten başka bir çaremiz yok" dedi.

Çin dışında virüsten en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki ölü sayısı dün 34'ten 52'ye çıktı.

Dr.Tedros'un başlıca tavsiyesi, virüsle mücadelede her yer için geçerli tek bir yöntem olmadığı için, her ülkenin kendi durumuna bakması oldu. Tedros "Her ülke kontrol altına alma önlemleriyle başlayarak kendi yaklaşımını benimsemeli" dedi.

Koronavirüsün "benzersiz özelliklere sahip, benersiz bir virüs" olduğunu söyleyen DSÖ Genel Sekreteri, kuruluşun şimdiye dek büyük bir yayılma beklediğini, ancak kontrol altına alma önlemlerinin işe yaradığını ifade etti.

Tedros, koronavirüs vakası bildiren 62 ülkenin 38'indeki vaka sayısının 10 ya da daha az olduğunu söyledi.

Tedros "Sekiz kadar ülke son iki haftadın yeni vaka bildirmedi ve kontrol altına almayı başardılar" dedi.

Dünya genelindeki durum ne?

Şu anda 70 kadar ülkede 90 bine yakın vaka bulunuyor. Vakaların yüzde 90'ından biraz azı Çin'de ve bunların da büyük çoğunluğu virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei bölgesinde.

Çin dışındaki 8 bin 800 vakanın yüzde 81'i ise dört ülkede. Bu ülkeler İran, Güney Kore, İtalya ve Japonya.

İtalya'da 1835 vaka görülürken, çoğu ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde.

İran'da ise 12 kişi daha öldü ve toplam ölü sayısı 66'ya çıktı. Bunlara Dini Lider Ali Hamaney'in üst düzey danışmanlarından Muhammed Mirmuhammedi de dahil.

ABD'nin Washington eyaletindeki yetkililer ise dört kişinin daha öldüğünü söyledi ve buradaki ölü sayısı altıya çıkıt.

İngiltere'de de 39 teyitli vaka var. Portekiz, İzlanda, Ürdün, Ermenistan, Letonya, Senegal ve Andorra da dün ilk vakalarını bildiren ülkeler oldu.

Dünya Sağlık Örgütü çoğu hastada hafif belirtiler görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 2 ila yüzde 5 gibi göründüğünü açıkladı.

Mevsimsel gripte ise ölüm oranları yüzde 0,1. Ancak bu hastalık çok bulaşıcı ve her yıl 400 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor.

Koronavirüs ailesinin diğer üyeleri SARS ve MERS'teki ölüm oranları ise Covid-19'dan çok daha yüksek.