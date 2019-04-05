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Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri: Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığını, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri: Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı
05 Nisan 2019 - AA
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Örgütün, yayımladığı "Dünya Sağlık İstatistikleri" raporuna göre, 2000-2016 arasında ortalama yaşam süresi 5,5 yıl artarak, 66,5'ten 72'ye yükseldi. 

Ortalama yaşam süresinde kişi başına düşen gelir, belirleyici rol oynamaya devam ederken, düşük gelirli ülkelerdeki ortalama yaşam süresi yüksek gelirli ülkelere göre 18,1 yıl daha düşük.

2019'da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörülen raporda, erkeklerin ortalama 69,8, kızların da 74,2 yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu.  

DSÖ'nün raporunda, son 16 yılda özelikle Sahra Altı'nda olmak üzere sıtma, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilerleme kaydedildiği için 5 yaş altı çocukların ölüm oranlarında çarpıcı düşüş olduğu kaydedildi. 

Afrika'yı etkisi altına alan AIDS ile mücadelede gelinen nokta yaşam süresinin artmasını sağlarken, tüm ilerlemelere rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ortalama yaşam süresi arasındaki ciddi fark varlığını korudu. 

Kadınlar daha uzun yaşıyor

Küresel intihar oranı 2016'da erkeklerde kadınlara göre yüzde 75 daha fazla gerçekleşirken, trafik kazalarında yaralanan erkeklerin sayısı kadınların iki mislinden fazla oldu. 

Ülkeler arasında ortalama yaşam süresi Japonya'da 84, İsviçre'de 83 ile en yüksek olarak dikkati çekerken, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise ortalama 52-53 yıl olarak gerçekleşti. 

İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de 2000 yılında 73 olan ortalama yaşam süresi ise 2016'da 63,8'e düştü. 

İlk defa cinsiyete dayalı ortalama yaşam süresinin ele alındığı raporda, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığının altı çizildi.

Raporda kadınların, erkeklere göre sağlık hizmetlerine erişiminin daha yüksek oranda gerçekleştiği, erkeklerin önlenebilir ve tedavi edilebilir bulaşıcı olmayan hastalıklarla, trafik kazalarından ölme olasılığının kadınlara göre daha fazla olduğu kaydedildi.

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