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Dünya Sağlık Örgütü sigaranın doğal çevreye de yıkıcı etki yaptığını belirtti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sigara içmenin sadece yılda yaklaşık 7 milyon kişiyi öldürmekle kalmayıp aynı zamanda çevreye de yıkıcı bir etkisi olduğu konusunda uyardı
Dünya Sağlık Örgütü sigaranın doğal çevreye de yıkıcı etki yaptığını belirtti
02 Ekim 2018 - AA Zehra Ulucak
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DSÖ tarafından yayımlanan yeni bir raporda, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sigaranın, aynı zamanda ormansızlaşmaya, su ve toprak hasarına ve asitlenmeye neden olarak çevreye büyük zarar verdiği belirtildi.

Raporda, her yıl 6 trilyon sigaranın üretildiği bilgisi paylaşılarak, bunun, dünyada gıda ürünlerinin toplu üretiminden daha fazla zarar verdiğine işaret edildi.

Raporun yazarlarından Nicholas Hopkinson, sigaranın çevreye olumsuz etkileri nedeniyle "etik olmayan ürün" olarak görülmesi gerektiğini savundu.

Uzmanlar, 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen tek bir kişinin, 1,4 milyon litre suyun tükenmesinden sorumlu olduğunu hesapladı.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu sigara kanser

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