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Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in koronavirüs salgını için üretmiş olduğu Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısına onay verdi
01 Haziran 2021 17:52 -
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan corona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini açıkladı. 
DSÖ yaptığı açıklamada, CoronaVac'ın 18 yaş üstü yetişkinler için kullanılmasının uygun olduğunu ve 2 ila 4 hafta sonra ikinci dozun önerildiğini söyledi.

CAN KAYBINI ÖNLEMEDE YÜZDE 100, BULAŞTA YÜZDE 94 ETKİLİ

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Ayrıca, izlenen grupta Covid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:

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