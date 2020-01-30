Dünya Sağlık Örgütü: Tüm dünya tetikte olmalı!

Corona virüs salgının etkileri giderek artıyor, virüsün yayıldığı ülke sayısı 16'ya çıkarken, Çinli yetkililer ülkedeki vaka sayısının 6 bine yaklaştığını duyurdu.

DSÖ Acil Durum Komitesi Başkanı Dr. Michael Ryan, Çin'in salgın konusunda attığı adımlardan övgüyle söz ederek "Büyük zorluklarla karşı karşıyayız, ama atılan adımlar büyük oldu" dedi.

DSÖ salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yarın yeniden toplanacak. Örgüt geçen hafta da toplanmış fakat acil durum ilan etmeme kararı almıştı.

Vaka sayısı SARS rakamlarını geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, teyitli vaka sayısının ise bin 459 artarak 5 bin 974'e çıktığını açıkladı.

2003'te yaşanan SARS salgını sırasında Çin'de 5 bin 300 vaka görülmüştü. Ancak daha ölümcül olan SARS virüsü, dünya genelinde 800'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Çin'de zorunlu maske

Çin genelinde yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi. 16 ülkeye yayılan virüsle ilgili olarak kitlesel tahliye çalışmaları da başladı.

İngiliz havayolu şirketi British Airways ise Çin'e yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Lufthansa da 9 Şubat'a kadar uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.

Türk Havayoları ise ise Çin seferlerinde personelin yüz maskeleri kullanacağını açıkladı.

Hollanda Kraliyet Havayolları da (KLM), rezervasyonlardaki düşüş nedeniyle, Çin'e yapılan bazı seferleri azaltacağını duyurdu. KLM, gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, Çin uçuşlarını iptal etmeyeceğini açıklamıştı.

Salı günü de Japon hükümeti vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e bir uçak göndermişti.