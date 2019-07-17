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Dünya Sağlık Örgütü Ürdün Ülke Ofisi TBMM'de
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Örgütü Ürdün Ülke Ofisi temsilcileri ile bir araya geldi.
17 Temmuz 2019 - AA
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Durgut, Ürdün'deki tütün kontrolü kapasitesinin güçlendirilmesi için Türkiye'ye ziyarette bulunan heyeti TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tütün kontrolü konusunda daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını belirten Durgut, şu an ise yasa yapıcı olarak Meclis'te bulunduğunu ifade etti. Durgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yasa yapıcı olsam da sivil toplum kimliğimi, şapkamı hiç çıkarmadım. Tütün kontrolü, hem sivil toplumun aktif çalışması hem de yasa yapıcılarla koordine gerektiren bir iş. Biz bu alanda şanslıyız. Hem güçlü bir sivil toplum hem de adanmış politik bir liderlik var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın tütünle mücadelede tavizsiz olması bu macerada bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Bu iş inişleri çıkışları olan bir iş. Çünkü güçlü bir sigara endüstrisi var. Sürekli lobi yapıyorlar, sürekli engelleyici faaliyetler yapıyorlar, onlar da boş durmuyorlar. Bazen durağanlaşıyor, bazen hareketleniyor. Cumhurbaşkanımızın sigara salgınını terör salgınından daha güçlü görmesi ve bu alanda yapılacak faaliyetlerin tek bir pakette çıkarılması da mücadelede etkili oldu. Bugün burada başarılarımızı ve yaşadığımız zorlukları sizinle paylaşacağız. Çünkü Ürdün ile benzer bir kültürümüz var. Benzer sorunları yaşadığımızı düşünüyorum."

Durgut, tütün tüketiminde davranış değişimi için çok güçlü medya savunuculuğu gerektiğini vurguladı.

Planlanmış medya kampanyalarının tütün tüketimi ile mücadelede önemli rol aldığının altını çizen Durgut, Türkiye'nin bu konuda sigara endüstrisinin gerçek yüzünü gösteren kampanyalarının yanı sıra nargile karşıtı kampanyalarla güçlü uygulamaları hayata geçirdiğini dile getirdi. Durgut, talep edilmesi halinde bu uygulamaları heyetle paylaşmaktan mutuluk duyacaklarını kaydetti.

Daha sonra Durgut, Türkiye'de tütün kontrolüne ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili görsel sunum gerçekleştirdi.

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dunya saglik orgutu tbmmi

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