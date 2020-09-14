Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Ekim ve Kasım aylarında koronavirüs ölümleri daha sert geçecek
DSÖ Avrupa'dan kritik açıklama geldi. Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Ekim ve Kasım aylarında koronavirüs ölümleri daha sert geçecek
14 Eylül 2020 10:09 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DSÖ Avrupa’dan kritik açıklama geldi.

DSÖ’nün açıklamasında, Ekim ve Kasım aylarında, corona virüsüne (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

dso corona virusu covid-19 olumler ekim ve kasim aylari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.09.2020 12:32:36
Genelde sertleşen her şey , halkın gariban kesimini tercih eder.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.