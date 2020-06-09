Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor, en büyük tehlike rehavet

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Asya ve Avrupa ülkelerinde karantina koşullarının gevşetilmesine karşın koronavirüs salgınının dünya genelinde kötüye gittiği uyarısını yaptı.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Pandeminin başlamasının üzerinden altı ay geçti. Şu an hiçbir ülke ayağını frenden kaldırmamalı” diye konuştu.

Bir basın toplantısı düzeneyen Ghebreyesus, son 10 günün dokuzunda küresel çapta 100 binin üzerinde yeni vaka tespit edildiğini vurguladı. Pazar günü açıklanan yeni vakaların ise yüzde 75’i sadece 10 ülkedendi. Bu ülkelerin önemli kısmı Güney Amerika ve Asya’daydı.

WHO Genel Sekreteri ülkeler için en büyük riskin rehavet haline geldiğini de vurguladı: