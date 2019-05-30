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Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 7 milyon 400 bin çocuk yetersiz besleniyor
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de 7 milyon 400 bin çocuğun yetersiz beslendiğini açıkladı. İç savaşın pençesindeki ülkede, insani durum alarm veriyor
Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 7 milyon 400 bin çocuk yetersiz besleniyor
30 Mayıs 2019 - İHA
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Yemen'deki iç savaşta özellikle çocukların mağduriyeti dikkat çekici boyutta.

Dünya Sağlık Örgütü "Ülkede, 7 milyon 400 bin çocuk yetersiz besleniyor." açıklaması yaptı.

Yetersiz beslenen çocukların tedavisinin, Dünya Bankası ile birlikte gerçekleştirilebildiğini hatırlattı.

Yemen'de, 19 milyon 700 bin kişinin de sağlık hizmetlerine erişimi yok.

Örgüt, Dünya Bankasının desteğiyle hastanelerin yüzde 73'ünün işletme kapasitesini koruduğunu ifade etti.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya muhtaç durumda.

Anahtar Kelimeler:

yetersiz beslenme dunya saglik orgutu yemen

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