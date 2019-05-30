Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 7 milyon 400 bin çocuk yetersiz besleniyor

Yemen'deki iç savaşta özellikle çocukların mağduriyeti dikkat çekici boyutta.

Dünya Sağlık Örgütü "Ülkede, 7 milyon 400 bin çocuk yetersiz besleniyor." açıklaması yaptı.

Yetersiz beslenen çocukların tedavisinin, Dünya Bankası ile birlikte gerçekleştirilebildiğini hatırlattı.

Yemen'de, 19 milyon 700 bin kişinin de sağlık hizmetlerine erişimi yok.

Örgüt, Dünya Bankasının desteğiyle hastanelerin yüzde 73'ünün işletme kapasitesini koruduğunu ifade etti.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya muhtaç durumda.