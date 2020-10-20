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Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'in kuzeyinde 9 ayda dang hummasından 76 kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in kuzey illerinde 9 ayda 76 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'in kuzeyinde 9 ayda dang hummasından 76 kişi öldü
20 Ekim 2020 22:00 -
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak- 27 Eylül 2020 tarihlerinde Yemen'in kuzey illerinde dang humması kaynaklı 76 can kaybı kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde 38 bin 516 şüpheli vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüpheli vakaların yüzde 92'sinin Marib, Hudeyde, Taiz ve Hacce'de kayıt altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Sivrisineklerin taşıyıcılığıyla bulaşan virüsün neden olduğu dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artıyor.

Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş ortamı en çok sağlık sektörünü etkiliyor.

BM yetkilileri önceki açıklamalarında ülkedeki sağlık sisteminin tamamen çökmesi durumunda sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil sıtma, kolera, dang humması ve diğer hastalıklar nedeniyle pek çok insanın yaşamını yitirmesinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:

dso yeme dang hummasi

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