Dünya Sağlık Örgütü'den sosyal mesafe açıklaması: 1 metre yeterli

DSÖ’ye göre birçok ülkede uygulanan 2 metre sosyal mesafe kuralı yerine 1 metre uzaklığın da yeterli olacağı ifade ediliyor. Aralarında 1 metre mesafe bırakan kişilerin virüse yakalanma riskinin yüzde 80 düştüğünü öne süren DSÖ uzmanları, bu şekilde bulaşma oranının yüzde 2.6 olduğunu savundu.

ARADAKİ FARK ÇOK DÜŞÜK

Daily Mail’in haberine göre 2 metre sosyal mesafe kuralında ise aradaki fark yalnızca yüzde 1.3 olarak belirlendi. 2 metre mesafe bırakan kişilerde virüsün yayılma oranının yüzde 3.9 olduğu belirtilirken, aradaki 1 metrelik farkın koruyuculuk açısından büyük bir değişim yaratmadığı vurgulandı.

Bu farkın iş yerleri için önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, mesafenin 1 metreye düşürülmesiyle çok sayıda işletmenin açılarak daha verimli çalışabileceğini öne sürdü.

ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

DSÖ’nün aktardığına göre Birleşik Krallık, İsviçre, ABD, İspanya ve İtalya 2 metre sosyal mesafe kuralı uyguluyor. Almanya, Polonya ve Hollanda ise 1.5 metreyi yeterli bulan ülkelerden.

1 metre sosyal mesafe uygulayan ülkeler Avusturya, Norveç, İsveç ve Finlandiya