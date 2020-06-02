Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Sağlık Örgütü'den sosyal mesafe açıklaması: 1 metre yeterli
Dünya Sağlık Örgütü, uzmanları korona virüsle mücadelde hayati öneme sahip sosyal mesafe kuralına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.
Dünya Sağlık Örgütü'den sosyal mesafe açıklaması: 1 metre yeterli
02 Haziran 2020 15:21 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DSÖ’ye göre birçok ülkede uygulanan 2 metre sosyal mesafe kuralı yerine 1 metre uzaklığın da yeterli olacağı ifade ediliyor. Aralarında 1 metre mesafe bırakan kişilerin virüse yakalanma riskinin yüzde 80 düştüğünü öne süren DSÖ uzmanları, bu şekilde bulaşma oranının yüzde 2.6 olduğunu savundu.

ARADAKİ FARK ÇOK DÜŞÜK

Daily Mail’in haberine göre 2 metre sosyal mesafe kuralında ise aradaki fark yalnızca yüzde 1.3 olarak belirlendi. 2 metre mesafe bırakan kişilerde virüsün yayılma oranının yüzde 3.9 olduğu belirtilirken, aradaki 1 metrelik farkın koruyuculuk açısından büyük bir değişim yaratmadığı vurgulandı.

Bu farkın iş yerleri için önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, mesafenin 1 metreye düşürülmesiyle çok sayıda işletmenin açılarak daha verimli çalışabileceğini öne sürdü.

ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

DSÖ’nün aktardığına göre Birleşik Krallık, İsviçre, ABD, İspanya ve İtalya 2 metre sosyal mesafe kuralı uyguluyor. Almanya, Polonya ve Hollanda ise 1.5 metreyi yeterli bulan ülkelerden.

1 metre sosyal mesafe uygulayan ülkeler Avusturya, Norveç, İsveç ve Finlandiya

Anahtar Kelimeler:

dso sosyal mesafe kurali

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.