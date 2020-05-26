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Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 salgını için 'ikinci dalga' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) etkisinin düşüşe geçtiği ülkelerde, salgının durdurulması için alınan önlemlerin erken hafifletilmesi halinde yakın zamanda ikinci bir dalganın yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 salgını için 'ikinci dalga' uyarısı
26 Mayıs 2020 12:07 - Euronews
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DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, pazartesi günü Cenevre’de yapılan basın toplantısında dünyanın hala Covid-19 salgının ilk dalgasının ortasında olduğunu söyledi.

Salgınların sıklıkla dalgalar şeklinde gerçekleştiğini ifade eden Ryan, pandeminin azaldığı ülkelerde sayıların yeniden artabileceğini, hatta alınan önlemlerin erken kaldırılması durumunda enfekte oranlarının çok daha hızlı yükselme ihtimali olduğunu açıkladı.

DSÖ uzmanı, “Hastalığın herhangi bir zaman diliminde yeniden sıçrayışa geçebileceğinin bilincinde olmalıyız. Sırf salgının etkisi düşüşe geçti diye bunun böyle devam edeceği varsayımında bulunamayız. Birkaç ay içerisinde gerçekleşebilecek ikinci dalgaya hazırlıklı olmalıyız” dedi. Avrupa ve Kuzey Amerika’da salgının durdurulması için alınan önlem ve stratejilerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Birçok Avrupa ülkesi ve ABD eyaleti, son haftalarda hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemleri ekonomik nedenlerden dolayı yavaştan hafifleterek kaldırmak için bazı adımlar atmıştı.

Anahtar Kelimeler:

dso covid-19 ikinci dalga

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