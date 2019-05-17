SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Sağlık Örgütünden 'Herkes İçin Sağlık' Yürüyüşü
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), egzersizin sağlıklı yaşam için önemini vurgulamak amacıyla başkentte "Herkes İçin Sağlık Yürüyüşü" organize etti
Dünya Sağlık Örgütünden 'Herkes İçin Sağlık' Yürüyüşü
17 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eymir Gölü etrafındaki yürüyüşe Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve WHO temsilcileri katıldı.  

WHO temsilcilerinin yürüyüş yapmanın önemi ve sigaranın zararları hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından ısınma hareketleri yapıldı.

2 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüş, kurulan çadır alanında sona erdi. 

Katılımcılara, rozet, tişört ve şapka hediye edildi.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu egzersiz herkes icin saglik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Bağırsak kanseri Kanser tarama 112 acil servis sağlıkta şiddet sağlık personeli TUS ÖSYM Kamu Denetçiliği Kurumu Şeref Malkoç sağlık çalışanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Dünya Sağlık Örgütü egzersiz Herkes İçin Sağlık hemşire Gülcan İlkbahar doğum TÜİK gebe kadın doğum hekimi hipertansiyon Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği Obezite Mads Tang-Christensen ışık terapi Orhan Murat Özdemir İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Ahmet Tezel Atatürk Üniversitesi tıp fakültesi akademik personel i-insülin diabet hipoglisemi diyabet komplikasyonları
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.