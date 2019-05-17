Dünya Sağlık Örgütünden 'Herkes İçin Sağlık' Yürüyüşü

Eymir Gölü etrafındaki yürüyüşe Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve WHO temsilcileri katıldı.
WHO temsilcilerinin yürüyüş yapmanın önemi ve sigaranın zararları hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından ısınma hareketleri yapıldı.
2 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüş, kurulan çadır alanında sona erdi.
Katılımcılara, rozet, tişört ve şapka hediye edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|24/05-25/05
|Marmara Odyoloji Günleri-2019
|DİĞER
|İSTA
|25/05-25/05
|Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
|ROMATOLOJİ
|İSTA
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA