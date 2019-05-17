Dünya Sağlık Örgütünden 'Herkes İçin Sağlık' Yürüyüşü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), egzersizin sağlıklı yaşam için önemini vurgulamak amacıyla başkentte "Herkes İçin Sağlık Yürüyüşü" organize etti

17 Mayıs 2019 - AA