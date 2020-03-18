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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'ibuprofen' uyarısı: Daha da ağırlaştırıyor
Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen kullanmamasını önerdi. Gerekçe ise hastalığın seyrini kötüleştirmesi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'ibuprofen' uyarısı: Daha da ağırlaştırıyor
18 Mart 2020 14:11 - Habertürk
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Açıklama Fransız Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından sonra geldi. İbuprofenle aynı gruptan ilaçların bazı durumlarda hastalığın seyrini kötüleştirebildiğinden şüpheleniliyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran'ın, koronavirüs hastaları tarafından alınan ağrı kesiciler hakkında yaptığı uyarı büyük yankı uyandırmıştı.
Aynı zamanda bir nörolog olan Veran, Twitter paylaşımında "Anti-inflamatuar ilaçlar almak (ibuprofen, kortizon…) enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın" demişti.
Veran'ın bu paylaşımı sonrasında bilim insanları bu konuyla ilgili daha fazla kanıta ihtiyacı olduklarını belirtmişti. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama da Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran'ın açıklamasını destekler nitelikteydi.
Yahoo'nun haberine göre Dünya Sağlık Örgütü'nden Salı günü yapılan açıklamada, koronavirüse benzer semptomlara sahip olan kişilerin doktora danışmadan ibuprofen grubundaki ilaçları kullanmamasını önerildi.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Hala daha fazla somut kanıta ihtiyaçları olduğunu belirten Lindmeier "Bu süre zarfında belirtileri gösteren kişilerin doktora danışmalarını, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ise ibuprofen yerine paracetamolü tercih etmelerini önerdiklerini" belirtti.
Lindmeier paracetamol kullanımının da dozunun aşılmaması gerektiğini ve kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizdi. Lindmeier, doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu da tekrar vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

ibuprofen enfeksiyon

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