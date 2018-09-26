Dünya Sağlık Örgütünden kritik Ebola açıklaması:150 vaka!

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Peter Salama, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren salgında, şu an itibarıyla "şüpheli" veya "teyit edilmiş" 150 Ebola vakası olduğunu söyledi.

"Kusursuz fırtına" etkisi

Salama, ülkedeki iç karışıklığa dikkat çekerek, güvensizlik ortamı ve halkın aşı kampanyalarına karşı çıkmasının Ebola salgınının yayılmasında "kusursuz fırtına" etkisi oluşturabileceği uyarısını yaptı.

Salgında ölenlerin sayının 100'ü geçtiği bilgisini paylaşan Salama, DSÖ'nün salgına karşı mücadelede olumlu sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Salama, 8 Ağustos'ta başlatılan kampanyayla 11 bin 700 kişiye aşı yapıldığını sözlerine ekledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1976 yılında ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.