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Dünya Sağlık Örgütü'nden sevindirici haber geldi: İlk testlere başladık!
Yalnızca iki ay içerisinde dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs salgını için birçok ülke çözüm üretmeye çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs (Kovid-19) salgını için geliştirilen aşının ilk testleri gerçekleşti.
Dünya Sağlık Örgütü'nden sevindirici haber geldi: İlk testlere başladık!
18 Mart 2020 23:18 -
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sevindiren bir açıklama geldi. DSÖ, koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

 

2 AY SONRA İLK TESTLERE BAŞLANDI

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

 

"HAYAL EDİLEMEYECEK BİR BAŞARI"

Ghebreyesus, "Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

dso koronavirus asisi

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