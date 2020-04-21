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Dünya Sağlık Örgütü’ne saldırı: En az 1 kişi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Dünya Sağlık Örgütü Myanmar'da saldırıya uğradı... Myanmar'da Covid-19 numunelerini taşıyan ve DSÖ'ye ait olan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne saldırı: En az 1 kişi hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 11:16 - Sözcü
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Birleşmiş Milletler, bugün Dünya Sağlık Örgütü’ne ait bir aracın Myanmar’da saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamayı BM’nin Myanmar ofisi Facebook üzerinden yaparken, “Corona virüsü testi için hastalardan alınan numuneleri taşıyan araca saldırı düzenlendi. Aracı kullanan Bay Pyae Song Win Maung yaşamını yitirdi” ifadesi kullanıldı.

Aracın üzerinde BM’nin ambleminin olduğuna dikkat çekilirken, Sağlık ve Spor Bakanlığı yetkilileri sayesinde Sittwe’deki hastalardan alınan numunelerin Yangon’a gönderildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anahtar Kelimeler:

birlesmis milletler dunya saglik orgutune saldiri

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