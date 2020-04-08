Dünya Sağlık Örgütünü tehdit eden Trump'tan geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütünü (WHO), Çin merkezli hareket etmekle suçladı. Dünya Sağlık Örgütüne ait bütçeyi büyük oranda ABD'nin karşıladığını söyleyen Donald Trump Dünya Sağlık Örgütüne maddi desteği kesmekle tehdit etti. Basın toplantısında bir gazetecinin “Bir salgının ortasında Dünya Sağlık Örgütü'nü fonlamayı bırakmak iyi bir fikir mi?” sorusu üzerine ABD lider, "Belki değildir, yapacağımı söylemiyorum, sadece üzerinde duruyoruz” ifadesini kullandı. Gazetecinin soruyu sürdürme çabası üzerine Trump, geri adım atarak “Ben para desteğini keseceğiz demedim sadece konuya bakacağız dedim” şeklinde konuştu.