Dünya Sağlık Örgütünün yeni salgın istihbarat merkezi Berlin'de açıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, sağlıkta acil durumlar için küresel veri, analiz ve uyarı sağlayan bir merkezin Avrupa ile diğer kıtalar arasında köprü olacağını belirtti.

Merkel, DSÖ’nün üye devletler tarafından izin verildiği kadar çalışacağına işaret ederek, “Bu, elbette, genel direktörün iyileştirebileceği veya değiştirebileceği bir şey değil.” dedi.

DSÖ’ye sadece küresel salgın söz konusu olduğunda ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Merkel, sağlıkta DSÖ’nün küresel yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Merkel’e merkezin açılışında verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Dünyanın pandemi potansiyeli olan yeni yeni virüsleri tespit edebilmesi ve etkili pandemi ve salgın risk yönetimi yapabilmesi için verileri gerçek zamanlı olarak izleyebilmesi gerekiyor.” dedi.

Dünya çapında milyonlarca insan ilk doz aşıyı olmamışken, bazı ülkelerin şimdi 2 doz aşılı insanlara ek dozlar sağlamaya başladığına vurgu yapan Ghebreyesus, küresel sağlık için ülkelere Kovid-19 aşısı için ihracat kısıtlamalarının ve ticaret engellerinin kaldırılması çağrısı yaptı.

DSÖ’nün Berlin’deki yeni yerleşkesi gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı, gözetimi ve analitik yeni metodoloji için küresel merkez olacak.

Almanya hükümeti merkez için DSÖ’ye 100 milyon dolar sağladı.

Merkez, pandemi ve salgın risklerini önceden tahmin etmek, önlemek, tespit etmek, hazırlık yapmak ve bunlara yanıt vermek için son teknoloji ile donatılacak.

Açılışta Merkel’e küresel sağlığa yaptığı katkılardan dolayı DSÖ tarafından “Küresel Liderlik Ödülü” takdim edildi.