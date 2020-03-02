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Dünya Sağlık Örgütü TikTok’ta... Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerle mücadele edecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs hakkındaki yanıltıcı içerikler ile mücadele edebilmek için TikTok’a katıldı
Dünya Sağlık Örgütü TikTok’ta... Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerle mücadele edecek
02 Mart 2020 - ntv
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Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulabilmek için yoğun mesai halinde. Salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira koronavirüs ile ilgili sosyal medyda pek çok yalan içerik mevcut. 
  
Ntv.com'un Business Insider'dan edindiği habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu durumla mücadele etmek için TikTok hesabı açtı. 

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan DSÖ, TikTok hesabından yaptığı ilk paylaşımda koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için insanların alabilecekleri önlemlerden bahsetti.

Paylaşılan ilk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. 

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu tiktok

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