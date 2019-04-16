Dünya Ses Günü'nde opera sanatçıları ve Kulak Burun Boğaz doktorları bir araya geldi

Kulak burun boğaz uzmanlarının yanı sıra, profesyonel ses sanatçıları da “Profesyonel Ses Sorunlarına Yaklaşım” etkinliğinde yer aldı.

Profesyonel Ses Derneği adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haldun Oğuz insan sesinin dünya üzerinde kullanılan en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek “Hepimiz, doğumdan, ölmeden önceki son sözlerimize kadar çevremizdeki bireylerle ve dünya ile iletişim kurmak için sesimizi kullanır, onunla duygu ve düşüncelerimizi ifade ederiz. Sesimiz aracılığı ile tecrübelerimizi, birikimlerimizi aktarırız” dedi.

İnsan sesinin, bir yandan da, en sık kullanılan müzikal enstrüman olduğunu söyleyen Prof. Oğuz “Ses, bazı bireyler için ise, sosyal olmanın yanı sıra, profesyonel de bir araçtır” diye konuştu.

Mesleklerini seslerini kullanarak yapan milyonlarca insanı işaret eden Prof. Oğuz "Şarkı söyleyenler, opera ve tiyatro sanatçıları, öğretmenler, öğretim üyeleri, çağrı merkezi çalışanları, sunucular, politikacılar, din görevlileri, avukatlar başta olmak üzere birçok meslek grubundan bireyler, kendilerini ifade edebilmek ve mesleklerini etkin bir şekilde uygulayabilmek için seslerine daha da çok ihtiyaç duyarlar” dedi.

Ses sağlığı için ses hijyenine vurgu yapan Prof. Dr. Haldun Oğuz “Ses hijyeni, vücüdumuzun diğer bölgelerinde örneğin ağız hijyeninde olduğu gibi, kişisel olarak takip etmemiz ve günlük hayatta uymamız gereken bir davranışlar topluluğudur. Bazı şeyleri yaparak ve bazı şeyleri yapmayarak sesimizin daha sağlıklı olmasını, daha az ses problemi ile karşılaşmayı ve bu problemler oluştuğunda onlardan en kısa sürede kurtulmayı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Prof.Dr. Haldun Oğuz ses tellerini korumaya ve zarar görmesini önlemeye yönelik ses hijyeni için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

Düzenli Ses Egzersizi Yapın

Profesyonel ses kullanıcısının ses egzersizlerinden elde edeceği faydayı, bir sporcunun başarılı olmak için düzenli olarak yaptığı fiziksel egzersizlere benzetebiliriz. Düzenli ses egzersizleri sayesinde solunum desteği artar, ses perde esnekliği optimum hale gelir ve sesinizin rezonans kalitesi istenen seviyede olur.

Düzenli Fizik Egzersiz Yapın

Sesimiz, fiziksel ve ruhsal olarak bizi yansıtan tüm parçaların bir bütünüdür. Bir yakınımızın herhangi bir rahatsızlığı olduğunda bunu onunla telefonda konuşurken dahi anlayabiliriz. Fiziksel ve ruhsal olarak iyilik halimiz mutlaka sesimizde hissedilir. Fizik egzersiz ile en aza indirilebilen postür bozuklukları ve strese bağlı problemlerin ses üzerine etkisi çok çok fazladır.

Yeterli Sıvı Alın

Ses tellerimizin sorunsuz olarak çalışması ile ilgili en önemli faktörlerden birisi yeterli sıvı alımıdır. Bireylere ve sağlık durumlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak bir günde tüketilen 2 litre su ses hijyeni için bir olmazsa olmazdır. Ses tellerinin nemlenmesinin sağlanması ve ses tellerinin iyi çalışması gereken hava basıncının azaltılması için su en ideal sıvıdır. Kafein içeren içeceklerin sık ve çok tüketilmesi, sıvı ihtiyacının karşılanmasının aksine, su alımı ihtiyacını arttıran faktörlerdir. Sıcak hava ya da klimalı kuru ortam gibi çevreye ait değişkenler de ihtiyaç duyulan sıvıyı belirlerken dikkate alınmalıdır.

Sigaradan ve Diğer Tütün Ürünlerinden Uzak Durun

Sigara dudaklardan başlayarak akciğerlere kadar uzanan tüm ses yolundaki salgıları kurutur, tahrişi kolaylaştırır ve kronik bir iltihaba yatkınlığa yol açar. Bu durum da ilk olarak ses kısıklığı ya da seste kabalaşma ile hissedilmeye başlanan genel bir ses kalitesi bozukluğuna kadar devam edebilir. Tütün maddelerinin uzun süreli kullanımının tüm ses yolunda kansere yol açabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Bazı Pratik Öneriler

Aşağıda yer alan kısa önerilere dikkat edilmesi sesinizi olumlu yönde etkileyecektir:

Uykunuzun düzenli olması sesinizi olumlu yönde etkiler.

Gece yatmadan önce yiyip içmemek reflüyü azaltarak ses kalitenizi korur.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının erken tedavisi sesinizin bozulmamasını sağlar.

Başta hormonlar olmak üzere birçok ilaç sesiniz üzerine olumsuz etkiler yapabilir, gereksiz ilaç kullanmaktan kaçının.