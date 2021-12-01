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Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, siyasete atılıyor
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Senato'ya girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olduğunu açıkladı.
Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, siyasete atılıyor

Mehmet Öz

01 Aralık 2021 12:16 - İHA Aylin Albayrak
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ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, ABD Senatosu'na adaylığını açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacağını açıklayan Öz yaptığı duyuruda, "Amerika'nın Washington'daki sorunlarını çözmek için muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var" dedi. 

Öz, kendisi için "Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan dünya çapında bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum" ifadelerini kullandı. ABD'de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan Dr. Öz, Twitter hesabından yayınladığı videoda, ailesinin Amerika'ya iyi bir hayat kurmak için geldiğini ve bunu başardığını söyleyerek ABD'de iyi üniversitelere gittiğini, aile kurduğunu ve başarılı bir cerrahı olduğunu söyledi.

"Pensilvanya'nın ABD'yi önde tutan muhafazakar bir Cumhuriyetçi'ye ihtiyacı var"

Kalp cerrahı olarak binlerce hayat kurtardığını söyleyen Öz, daha sonra televizyon kariyerinin başladığını belirtti. "Covid-19 salgınında Washington'un yanlış stratejileri nedeniyle çok fazla hayat ve aşı kaybedildi" diyen Öz, "Hiçbir koruma sağlayamadan özgürlüğümüzü ve yaşam enerjimizi aldılar" ifadelerini kullandı. Pensilvanya'nın "ABD'yi önde tutan muhafazakar bir Cumhuriyetçi'ye ihtiyacı olduğunu" söyleyen Öz, bu şekilde Senato adaylığını doğruladığını belirtti.

Uzun süredir ABD'nin New Jersey kentinde ikamet eden 61 yaşındaki Öz, aday olmayacağı belirtilen senatör Pat Toomey’in yerine aday oluyor.

Trump'ın başkanlık döneminde Oval Ofis'teki doktoru olarak da bilinen Öz, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyinde de yer almıştı

Anahtar Kelimeler:

mehmet oz kalp cerrahi siyaset parti abd senatosu aday

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