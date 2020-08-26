Dünyada Covid-19 aşısının ilk kez denendiği kadın yaşadıklarını anlattı

Dünyada koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiler olan 44 yaşındaki Jennifer Haller ve Neal Browning, aşının etkilerini anlattı.

16 Mart'ta Seattle'da yaşayan Jennifer Haller, ABD'de deneysel aşı enjekte edilen ilk kişi olmuştu. Haller, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" diye konuştu.

Habertürk'ün ABC11'den aktardığı habere göre, bir başka aşı gönüllüsü olan Neal Browning ise "Başlangıçta bazı endişelerim vardı. Bunun daha önce hayvanlar üzerinde test edilmediğini biliyordum. Hem ilk insan hem de ilk hayvan denemesiydi. Her gün, ilk enjeksiyondan bir hafta sonra o noktaya ilerlerken, neler olup bittiğine dair kendimi daha da güvende hissettim" dedi.

"OMUZ AĞRISI DIŞINDA YAN ETKİSİ YOK"

Neal Browning ve Jennifer Haller, aşının enjeksiyon bölgesinde hafif omuz ağrısı dışında hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi.

Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi.

Haller ve Browning'e tekrar gönüllü olup olmayacaklarını sorulduğunda Haller, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi. Neal Browning de tekrar aşı gönüllüsü olabileceğini dile getirdi.