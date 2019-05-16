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Dünyada en yüksek doktor maaşı veren 10 ülke
Dünyadaki çoğu ülkede doktorlar çok maaş alan meslek grubu mensubu olarak görülür. Türkiye’de bu durum hekimlerce ‘en yakınları bile inandırmaya çalışacak kadar düşük olarak’ görülürken, yurt dışında hekim maaşlarındaki durum nedir?
Dünyada en yüksek doktor maaşı veren 10 ülke
16 Mayıs 2019 -
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İşte hekimlerin en fazla kazandığı ülkeler:

10. DANİMARKA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 91.000 ABD Doları

Bir pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 109.000 ABD Doları

9. İSVİÇRE

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 130.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 116,000 ABD Doları

Ülkede yaklaşık 32 bin doktor var. En yüksek maaş alanlar kalp uzmanları, gastroenterologlar, beyin cerrahları ve radyologlar.

8. FRANSA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 149.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 60.000 ABD Doları

Ülkede hasta başına temel ücret 28 ABD Doları

7. İNGİLTERE

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 150.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için yıllık ortalama maaş - 120.000 ABD Doları

Genel olarak, maaşlar doktorun derecesine ve deneyimine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. İngiltere'deki stajyer doktorlar yılda yaklaşık 26 bin  £ 'dan başlayarak 12 farklı grupta 65 bin Euro'ya yükseldi. Uzman doktorlar 37bin 923 Euro ila 70 bin 700 Euro arasında temel bir ücret alır.

6. İRLANDA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 183.000 ABD doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 125.000 ABD Doları

İrlanda, GSYİH'nın yüzde 8,1'ini sağlık için harcıyor ve 1.000 kişi başına yaklaşık 2,76 yatağı var.

5. BELÇİKA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 188.000 ABD doları

Pratisyen hekim için yıllık ortalama maaş - 61.000 ABD Doları

4. HOLLANDA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 253.000 ABD doları

Bir Pratisyen Hekimin ortalama yıllık maaşı - 117.000 ABD Doları

3. AVUSTRALYA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 260.000 ABD Doları

Pratisyen hekim GP için ortalama yıllık maaş - 140.000 ABD Doları

Nöroloji cerrahları, yılda 430 bin Dolar'a varan maaşlar kazanıyor. Ardından 420 bin Dolar maaş alan göz doktoru geliyor. Sydney veya Melbourne 'de bulunanlar yüzde 50 daha fazla kazanabilecekleri yerler arasında. En fazla para alan diğer tıp uzmanı, kardiyolog, plastik ve rekonstrüktif cerrah ve jinekolog / doğum uzmanıdır.

2. KANADA

Uzman hekim ortalama yıllık maaş – 338 bin ABD Doları

Pratisyen hekim için yıllık ortalama maaş – 271 bin ABD Doları

Kanada'da 90 binden fazla doktor var ve ülke nüfusundan daha hızlı artıyor. 100 bin kişiye yaklaşık 228 doktor düşüyor. Ortalama maaş, Nova Scotia'da 258 bin dolar ile Alberta'da 366 bin dolar arasında değişmektedir.

1.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 370.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 230.000 ABD Doları

Genel olarak, ABD'deki erkek doktorlar kadın meslektaşlarından yüzde 36 daha fazla kazanıyorlar. Ortopedistler, yıllık ortalama  443 bin Dolar (maaş, ikramiye ve kar payı katkı payları), Kardiyologlar 410 bin dolar, dermatologlar 381 bin dolar ve en düşük alan çocuk doktoru 204 bin dolar  ile listenin başında geliyor.

Uzman hekimlere Kuzey Dakota'da 472 bin dolar en yüksek ücrete ödenirken, Rhode Island'da 291 bin dolar  olarak en düşük ücret ödeniyor. Birinci basamak hekimlerine en yüksek maaş olarak Arkansas ‘ta 330 bin dolar verilirken, en düşük olarak  Columbia Bölgesi'nde 192 bin dolar ödeme yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:

hekim maasi uzman hekim asistan pratisyen hekim

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People
2
1) Şifai Demirel (uz Dr)
17.05.2019 09:40:16
Bizimki tam köle pazarı üstüne dayak yemiyeydik iyidi.
People
2
2) dr.mikro (hekim)
17.05.2019 09:34:04
Diş hekimi yorumunuzdan diş hekimi dışındaki hekimlerin tamamı sözleşmeli anlamı çıkıyor bu yanlış. Tüm hekimlere sözleşme hakkı tanınmalıdır. Aynı hastanede çalışan hekimlerin bir kısmı sözleşmeli büyük kısmı bu haktan mahrum olacak şey değil.

Geçmişte her iki mecburi hizmetimi de 6.bölgede yaptım sözleşme hakkından faydalanamadım şu an zaten faydalanamıyorum. Meslek hayatı boyunca mecburi hizmet dahil Ankara'nın doğusunu görmemiş arkadaşlar şimdi sözleşmeli benim gibiler değil kabul edilebilir bir durum değil...
People
0
3) Kemal (Dr)
17.05.2019 05:26:12
Biz de 1 yıl boyunca, onların 1 aylık maaşına, onların 1 yıl da yaptıklarını, 1 ay da yapmamız istenerek çalıştırılıyoruz. Bunun yanısıra dayak, hakaret, sözel şiddete uğrama, ömür boyunca kazandığını 1 günde verme gibi mahkeme korkularıyla ömür tüketiyoruz.
Özellikle cerrahi ve acil branşlarda çoğu doktor bezmiş durumda, biçare şekilde geçmiş muhasebesi yapıyor, gelecekten zaten umut yok.
People
1
4) Acilci (Dr)
17.05.2019 00:50:09
Danimarkada uzman hekim maaşının pratisyen hekim maaşından düşük olması bir tek bana mı garip geldi?
People
0
5) Dr (Nrs)
16.05.2019 23:49:31
Huzur gitti huzur ahlak düzen sistem hepsi allak bullak.Eskiden iyimiydi hep elestiriyorsun diyeceklere ideolojik kamplaşma guruplasip güç olma dernek sendika birliklerde idi o zamanda yine adaletsiz ve görevinin dışında ülke hakimiyeti saltanat kadrolaşma ile gücü elinde tutma vardı şimdi ise ideolojiler sonerken yersiz gereksiz sonu çıkar birliğine varan süslü söylemlerle kitleler taban yapılır iken oluşan guruplar dağılırken küresel anlamda daha büyük bir felakete toplum surukleniyor.Bizim milletimiz özünden değerlerinden kullanıla kullanıla yozlastirildi ahlaken daha bencil daha çıkarcı daha işini bilen rüzgara göre yelken acanlarin samimiyetsiz saltanatı hakim oldu.Bu devirde bela İşini bilen tiplerin çıkar düzeninde yerini bulup etliye sütlüye karışmadan düzenin devamında oyunculugun yukardan aşağı çıkar zincirini bozmadan kendi hegomanyasini sarsmayacak şekilde yatarak nemalanma sanatkarların in sefa sürüp nemalanmasidir.Hele hele olması gereken sağlık işleyişi tamamen suni tamamen günün gidişini idare ettirecek şekilde dizayn edilmiş durumda kaçınılmaz olarak daha beter patlayis ve sorunlara doğru akıyor şuan gidişat.Dolar maaş meselesi apayrı hadise bu gelinen noktada en fazla parayı da alsa çalışan ne çalışan ne toplum huzura ereceğini zannetmiyorum .
People
0
6) Dr (Nrs)
16.05.2019 23:29:37
Bir curcuna at yarışı bir hengame adaletsizlik seviyesizlik mesleki onur kısaca insanın insanca yaşadığı bir ortam huzur bunlar varmı ? Toplumu sistemi durumu analiz etmeden AVM ile ülkeyi donatmak gibi sağlık sektörünü küreselleşmeye kurban verip plansız konjektur durum geleceğin planı yapılmaksızın ben yaparım olur alkış oy gibi kaygılarla icraat ve sonuç.Bu dediklerimin parti taraf olma ile ilgisi yok..Ne verirseniz verin bizden toplumdan giden gitti geride gelmez yalnız bu gidişin faturası emin olun bundan nemalananlara bu gün tuzu kuru olanlara feci şekilde öyle böyle dokunacak...niye nereden biliyorsun İlahi adalet zerre şaşmadi şaşmaz bu nedenle döner dolaşır HAK yerini bulur.Bir yazı ile istediğimi yaparım kendi siztemimi kurarim in faturası emin olun koltukta yatan yöneticiler siyasiler patronlara kadar alayiniza öyle yada böyle feci şekilde dokunacak.Ben Ecevit döneminde deprem zorlu dönemlerde bile bu denli mutsuz huzursuz acaip bir hengame içinde yorgun argın ama ortada pozitiflik anlamında genel olarak eskiyi aratan bir dönem görmedim.
People
0
7) m. murat (dr)
16.05.2019 20:35:04
Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve/veya Asgari Ücretlere göre oransallanıp derlenseydi çok daha anlamlı olurdu.
Ama yine de Türkiye'de sömürü düzeninin olduğu gerçeğinin üstünü örtmezdi.
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2
8) Baha demir (Doktor)
16.05.2019 19:13:00
Arkadaşlar kule vinç operatörünün en az 12.000 tl , yurtdışı sefer yapan otobüs şoförünün 2000 dolar aldığı ülkede bisey beklememek lazım artık. Ya birlik olucaz ya da sürünüp gideceğiz. Bi sorun etrafınıza 6000 tl den ucuza çalışan kebap ci varmı etrafınızda. Uyanamıyoruz ama daha. Bu kafayla cooook uyuruz biz :)
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0
9) Hasan akdemire cevap (Diş hekimi)
16.05.2019 17:39:26
Doktorların en az maaş aldığı ülkeri merak etmişsin. Irakta aylık 5000 dolar alıyor diş hekimleri, Türkiyede ben 833 dolar.
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49
10) Ahmet Kapıkıran (Doktor)
16.05.2019 16:53:41
Doktor maaşı yıllık 20 bin dolar , Bir ayda alınan maaş kadar. Muayene edilen hasta sayısı oradaki hekimlerin 10 katı . Yani 10 kat fazla hasta bakıp 10 kat daha düşük maaş.
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