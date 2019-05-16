Dünyada en yüksek doktor maaşı veren 10 ülke

İşte hekimlerin en fazla kazandığı ülkeler:

10. DANİMARKA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 91.000 ABD Doları

Bir pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 109.000 ABD Doları

9. İSVİÇRE

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 130.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 116,000 ABD Doları

Ülkede yaklaşık 32 bin doktor var. En yüksek maaş alanlar kalp uzmanları, gastroenterologlar, beyin cerrahları ve radyologlar.

8. FRANSA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 149.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 60.000 ABD Doları

Ülkede hasta başına temel ücret 28 ABD Doları

7. İNGİLTERE

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 150.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için yıllık ortalama maaş - 120.000 ABD Doları

Genel olarak, maaşlar doktorun derecesine ve deneyimine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. İngiltere'deki stajyer doktorlar yılda yaklaşık 26 bin £ 'dan başlayarak 12 farklı grupta 65 bin Euro'ya yükseldi. Uzman doktorlar 37bin 923 Euro ila 70 bin 700 Euro arasında temel bir ücret alır.

6. İRLANDA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 183.000 ABD doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 125.000 ABD Doları

İrlanda, GSYİH'nın yüzde 8,1'ini sağlık için harcıyor ve 1.000 kişi başına yaklaşık 2,76 yatağı var.

5. BELÇİKA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 188.000 ABD doları

Pratisyen hekim için yıllık ortalama maaş - 61.000 ABD Doları

4. HOLLANDA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 253.000 ABD doları

Bir Pratisyen Hekimin ortalama yıllık maaşı - 117.000 ABD Doları

3. AVUSTRALYA

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 260.000 ABD Doları

Pratisyen hekim GP için ortalama yıllık maaş - 140.000 ABD Doları

Nöroloji cerrahları, yılda 430 bin Dolar'a varan maaşlar kazanıyor. Ardından 420 bin Dolar maaş alan göz doktoru geliyor. Sydney veya Melbourne 'de bulunanlar yüzde 50 daha fazla kazanabilecekleri yerler arasında. En fazla para alan diğer tıp uzmanı, kardiyolog, plastik ve rekonstrüktif cerrah ve jinekolog / doğum uzmanıdır.

2. KANADA

Uzman hekim ortalama yıllık maaş – 338 bin ABD Doları

Pratisyen hekim için yıllık ortalama maaş – 271 bin ABD Doları

Kanada'da 90 binden fazla doktor var ve ülke nüfusundan daha hızlı artıyor. 100 bin kişiye yaklaşık 228 doktor düşüyor. Ortalama maaş, Nova Scotia'da 258 bin dolar ile Alberta'da 366 bin dolar arasında değişmektedir.

1.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Uzman hekim ortalama yıllık maaşı - 370.000 ABD Doları

Pratisyen hekim için ortalama yıllık maaş - 230.000 ABD Doları

Genel olarak, ABD'deki erkek doktorlar kadın meslektaşlarından yüzde 36 daha fazla kazanıyorlar. Ortopedistler, yıllık ortalama 443 bin Dolar (maaş, ikramiye ve kar payı katkı payları), Kardiyologlar 410 bin dolar, dermatologlar 381 bin dolar ve en düşük alan çocuk doktoru 204 bin dolar ile listenin başında geliyor.

Uzman hekimlere Kuzey Dakota'da 472 bin dolar en yüksek ücrete ödenirken, Rhode Island'da 291 bin dolar olarak en düşük ücret ödeniyor. Birinci basamak hekimlerine en yüksek maaş olarak Arkansas ‘ta 330 bin dolar verilirken, en düşük olarak Columbia Bölgesi'nde 192 bin dolar ödeme yapılıyor.