Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu: Asya ve Afrika'da obezite yükselmesi ' kaygı verici'

AA muhabiri Meltem Bulur'un Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde hazırlanan "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017" başlıklı rapordan derlediği bilgilere göre, dünyada açlık çekenlerin sayısı arttı.

Geçen yıl yetersiz beslenenlerin sayısı 821 milyona ulaşırken, bu rakam her 9 kişiden birine tekabül ediyor.

Kadınlarda kansızlık ve erişkinlerdeki obezite de küresel düzeyde artış gösterdi. Üreme çağındaki her 3 kadından biri kansızlıkla mücadele ederken, bu durum hem kadınlar hem de çocukları için ciddi sağlık ve gelişim sorunlarına yol açıyor. Afrika ve Asya'da üreme çağında kansızlık sorunu yaşayan kadın sayısı Kuzey Amerika'ya göre yaklaşık 3 kat daha fazla.

Dünyada 672 milyondan fazla yetişkin ise obeziteyle mücadele ediyor. Obezite sorununun, en ciddi boyuta ulaştığı bölge Kuzey Amerika olsa da en düşük görüldüğü Afrika ve Asya'da yükselme eğiliminde olması "kaygı verici" olarak değerlendiriliyor.

Aşırı zayıflık 50 milyondan fazla çocuğu etkiliyor

Öte yandan birçok ülkede yetersiz beslenme, aşırı kilo ve obezite bir arada bulunuyor.

Geçen yıl itibarıyla 5 yaş altındaki yaklaşık 151 milyon çocuk, kötü beslenme nedeniyle yaşlarına göre aşırı kısa boya sahip. Bu sayı 2012'de 165 milyondu. Afrika ve Asya, gelişim geriliği bulunan çocukların sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 55'ini barındırıyor.

Aşırı zayıflık dünyada 50 milyondan fazla 5 yaş altındaki çocuğu etkilemeye devam ediyor ve bu çocuklar artan hastalık ve ölüm riski altında yaşıyor. Aşırı zayıflığın en fazla görüldüğü bölge Asya olurken, en az görüldüğü bölgeler de Latin Amerika ve Karayipler olarak sıralanıyor. Asya'da her 10 çocuktan 7'si aşırı zayıflıkla savaşıyor. Bu durumun en yüksek olduğu ülkeler ise Cibuti, Eritre, Hindistan, Nijer, Papua Yeni Gine, Güney Sudan, Sri Lanka, Sudan ve Yemen.

İklim değişikliğinin etkileri ortadan kaldırılmalı

Bu yıl iklim değişikliğine odaklanılan raporda, gıda güvenliğinin sağlanması, beslenmenin iyileştirilmesi ve insanların ölmemesi amacıyla sadece barış için değil aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmak için de çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Raporda, iklim değişikliği ve doğal afetlerin son dönemde açlık ve yetersiz beslenmedeki artışın temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Açlık, nüfusunun çoğunluğunun geçim kaynağı tarım olan ülkelerde diğer ülkelere göre daha fazla yaşanıyor.

Şiddetli muson yağmurundan etkilenen Bangladeş, şiddetin tekrar baş gösterdiği Orta Afrika Cumhuriyeti, kasırga döneminin yaklaştığı Haiti ile tarım üretiminde verimsiz dönemden geçen Irak, Myanmar ve Sahel Kuşağı'nda gıda krizi yaşanıyor.

Öte yandan merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Gıda ve Kalkınma Politikaları Araştırma Enstitüsünün (IFPRI) son yayımladığı "Küresel Açlık Endeksi"nde yer alan 119 ülkeden 52'sinde "ciddi", "alarm verici" ve "son derece ciddi" düzeyde açlık bulunduğu belirtildi.

Küresel Açlık Endeksi'nde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde açlığın "son derece ciddi" boyutlarda olduğuna dikkat çekiliyor. Açlığın son derece ciddi boyutta olduğu bir diğer ülke de Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan 12 milyon nüfuslu Somali'de 2011'den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi acil gıda yardımına, 2,9 milyon kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Endekse göre, açlık Çad, Sierra Leone, Madagaskar, Zambia, Sudan ve Liberya'da alarm verici düzeydeyken ciddi boyutta açlığın yaşandığı ülkeler de Afganistan, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Filipinler, Kuzey Kore ve Endonezya olarak sıralanıyor.

FAO verilerine göre, geçen yıl aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış kişi sayısı bir önceki yıla göre 11 milyon artarak 124 milyona ulaştı. Dünyada açlık çeken insanların üçte ikisinin çatışma bölgelerinde yaşadığı ve yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80'inin çocuk olduğu ifade edildi.

39 ülke dışarıdan yardıma muhtaç

Öte yandan FAO'nun dünyadaki gıda durumu ile ekin beklentilerini inceleyen raporuna göre, Afrika'da 31, Asya'da 7 ve Karayipler bölgesinde 1 olmak üzere dünyada 39 ülke dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Doğu Afrika ve Yakın Doğu bölgesindeki gıda güvencesizliğinin temel faktörü çatışma ve yerinden edilmeler olurken, Afrika’nın güneyi, Yakın Doğu bölgesi ve Güney Amerika’da ise kuru hava şartları nedeniyle tahıl üretimi düştü.

FAO’nun bu yıl için son küresel tahıl üretimi tahmininin 2 milyar 587 milyon ton olarak öngörüldüğü aktarılan raporda, bu sayının geçen seneye kıyasla yüzde 2,4 azalarak son üç yılın en düşük seviyesi olduğu vurgulandı.

Çoğunlukla iklime bağlı aşırı olaylarla birleştiğinde sivil çatışmalar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki korunmasız nüfusların gıda güvenliği durumunu daha da kötüleştiriyor.

Raporda, Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Yeşil Burun Adaları, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Kuzey Kore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, eSwatini (eski adıyla Svaziland), Etiyopya, Gine, Haiti, Irak, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabve dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyan ülkeler olarak sıralanıyor.