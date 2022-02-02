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Dünyada ilk: Bilim insanları COVID'e karşı mRNA aşısı hapı geliştirdi
ABD'de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanları, corona virüsü aşısını hap formuna getirmek için kolları sıvadı. Tıpkı Pfizer/BioNTech aşısı gibi mRNA ile geliştirilen corona hapı, aşıya oranla daha etkili koruma sağlayacak.
Dünyada ilk: Bilim insanları COVID'e karşı mRNA aşısı hapı geliştirdi
02 Şubat 2022 11:41 - Sözcü
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ABD’de bilim insanları, Covid-19 aşısını hap haline getirmeye bir adım daha yaklaştıklarını açıkladı. Özellikle corona virüsü pandemisi sırasında iğne olmaktan korktuğu için Covid aşısı olmayanların oranı yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yeni keşif sayesinde bu durumun da önüne geçmeyi planlıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) ekip, Pfizer ve Moderna tarafından Covid aşılarında kullanılan teknoloji mRNA teknolojisini sağlayabildiğini söyledikleri yaban mersini boyutunda bir tablet geliştirdi.

Daha önce, mRNA bazlı ilaçlar, insan sindirim sisteminin asidik yapısı nedeniyle oral yolla alınmıyordu. Çünkü uzmanlar, bu durumun insanlara zarar vereceğini belirtmişti.

İğne fobisi olanlar için bir nimet

Ancak yeni geliştirilen hapın, sindirim sisteminin atlayarak doğrudan mideye ulaşacağı ve bu zararı engelleyebileceği belirtildi.

Araştırma ekibi şimdi, hapın Covid aşılarına benzer bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmayacağı ile ilgili son testleri uygulamaya başladı.

Covid hapı, insanların şırıngayı görünce bayılmasına neden olabilecek bir iğne fobisi olan “tripanofobi hastaları için bir nimet” olarak nitelendirildi.

mRNA oranı 5 kat fazla

MIT bilim insanları, 150 mikrogram mRNA’yı domuzların midelerine iletmek için hapı başarıyla kullandıklarını açıkladı. Henüz insan üzerinde denenmeyen haptaki mRNA oranının Pfizer/BioNTech’tekine oranla 5 kat fazla olduğu da vurgulandı.

Kıdemli yazar Profesör Giovanni Traverso, oral bir ilaç yoluyla mRNA iletiminin, mide ülseri gibi bazı hastalıkların tedavisinde de önemli olduğunu vurguladı.

Traverso, “Nükleik asitler, özellikle RNA, özellikle sindirim sisteminde bozulmaya karşı aşırı derecede hassas olabilir” dedi.

Yeni bir yöntem ile geliştirildi 

Matter dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, MIT’deki bilim insanları, mRNA’yı mide astarından geçtikten ve hücrelere iletilirken bozulmaya karşı daha fazla korumak için yeni bir kaplama da geliştirdiler.

Araştırmanın baş yazarı Dr Ameya Kirtane, poli(beta-amino esterler) adı verilen bu malzemenin, gerekli mRNA dozunu vermek için gereken toplam ilaç miktarını azalttığını söyledi.

Domuzlar üzerinde yapılan testte bilim insanları, her bir hayvana, hücrelerin test amacıyla bir tür protein üretmesini sağlamak üzere tasarlanmış 50 mikrogram mRNA içeren üç hap verdi.

Ekip daha sonra mRNA’nın emilip emilmediğini ve test proteinini üretmek için işlenip işlenmediğini görmek için domuzları analiz etti.

Proteinin domuz mide hücrelerinde üretildiğini, ancak diğer organlarda üretilmediğini buldular. Çalışmanın bir başka kıdemli yazarı Dr Alex Abramson, hapın oral aşı olarak kullanılması açısından bunun yeterli olabileceğini söyledi.

“Gastrointestinal sistemde birçok bağışıklık hücresi vardır ve gastrointestinal sistemin bağışıklık sistemini uyarmak, bir bağışıklık tepkisi yaratmanın bilinen bir yoludur” dedi.

Anahtar Kelimeler:

mrna covid mrna hapi mit pfizerbiontech hap

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