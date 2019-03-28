Dünyada ilk: HIV-pozitif kadından HIV-pozitif alıcıya böbrek

ABD Baltimor'daki Mayo Klinik Tıp Merkezinden dünyada ilk olan bir böbrek transplntasyonuyla ilgili açıklama yapıldı. Pazartesi gerçekleştirilen operasyonla 36 yaşındaki Nina Martinez dünyada yaşayan ilk HIV pozitif böbrek donörü oldu.

Hem donörün hem de ismini açıklamak istemeyen alıcının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.