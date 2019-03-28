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Dünyada ilk: HIV-pozitif kadından HIV-pozitif alıcıya böbrek
ABD'de dünyada ilk olarak HIV pozitif bir kadından HIV pozitif bir alıcıya böbrek nakli yapıldı
Dünyada ilk: HIV-pozitif kadından HIV-pozitif alıcıya böbrek
28 Mart 2019 -
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ABD Baltimor'daki Mayo Klinik Tıp Merkezinden dünyada ilk olan bir böbrek transplntasyonuyla ilgili açıklama yapıldı. Pazartesi gerçekleştirilen operasyonla  36 yaşındaki Nina Martinez dünyada yaşayan ilk HIV pozitif böbrek donörü oldu.

Hem donörün hem de ismini açıklamak istemeyen alıcının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:

transplantasyon hiv pozitif bobrek nakli

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