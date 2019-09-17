Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada ilk kez kutlandı: Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası
DÜNYADA ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında Hacettepe Üniversitesinde (HÜ) açık hava etkinliği gerçekleştirildi
Dünyada ilk kez kutlandı: Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası
17 Eylül 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez bu yıl kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında, üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, hasta güvenliği ile simülasyona yönelik bilgilendirmeler, tanıtımlar ve uygulamalar yapıldı. Ayrıca stantlarda damar yolu açma, sanal hasta ugulaması, temel yaşam desteği gibi çeşitli temel konularda hastalara, hasta yakınlarına ve öğrencilere eğitimler verildi. Etkinlikler kapsamında Tıp Fakültesi öğrencileri stantları gezerek simülasyonlar üzerinde ilk yardım örneklerini gördü. Etkinlikte kurtarma simülasyonu da gerçekleştirildi. Senaryo gereği kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. 

'HASTANEDE ZARAR GÖREREK ÇIKMAYI KİMSE İSTEMEZ'

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörü Mine Durusu Tanrıöver, Dünya Hasta Güvenliği Günü'nün dünyada ilk kez kutlandığını belirterek "Hastanemizde yatan her hastamıza üzerinde ad, soyad ve dosya numarasının yazılı olduğu bir kimlik bilekliği takıyoruz ve hastaya yapılan herhangi bir işlem ve tetkik öncesi muhakkak, hasta kimlik bilgilerinin kimlik bilekliğinden kontrol edilmesini istiyoruz ki doğru hastaya, doğru zamanda, doğru işlem yapıldığından emin olalım. Bu nedenle biz de bu seneki temamızı kimlik doğrulamanın önemine vurgu yapmak için bu şekilde seçtik. Hasta güvenliği konusunda hastane kaynaklı enfeksiyonlar çok korktuğumuz enfeksiyonlar. Bu konuda el hijyeni çok önemli. Hastalara el hijyenine dikkat edilmesi konusunda eğitim veriyoruz. Fayda görmek için girdiğiniz bir hastaneden zarar görerek çıkmak kimsenin isteyeceği bir durum değildir. Bunu önlemek için hasta güvenliği ilkeleri yönetim sistemi uyguluyoruz" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Simülasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, simülasyonun amacının hasta güvenliğini artırmak ve sağlık sistemi içinde hastanın daha az zedelenmesini sağlayan uygulamalar geliştirebilmek olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

hasta guvenligi hacettepe universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
İPF koah astım burun estetiği Abdülkadir Göksel Baş Boyun Kanserleri Şefik Hoşal hasta güvenliği Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bakanlığı TEKNOFEST işitme cihazı helix dogum kontrol hapi tip 2 diyabet avrupa diyabet arastirmalari dernegi osym ydus tipta yan dal uzmanlik egitimi giris sinavi Bülent Görenek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi anestezi teknikeri Ayşe Karaman omurga eğriliği skolyoz Murat Songür Amasya Üniversitesi Lilly Türkiye Deniz Dikmen Ukal sağlık tedbir kararı Parkinson Prostat Michael Welsh Iowa Üniversitesi Amerikan KBB Baş Boyun Cerrahisi Akademisi Mustafa Gerek Albert Merati Dilek Gürsoy Sağlık Bakanı Bayraklı Şehir Hastanesi yangın otopsi Murat Çetinkaya Yiğit Atıl dang humması
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.