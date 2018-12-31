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Dünyada ilki gerçekleştiren bilim insanına ev hapsi
Çin'de dünyada ilk kez bebeklerin genetiğini değiştirdiğini ileri süren bilim insanı Jiankui gözaltına alındı. Jiankui ev hapsinde tutuluyor
Dünyada ilki gerçekleştiren bilim insanına ev hapsi
31 Aralık 2018 - Star
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CRISPR teknolojisini kullanarak dünyanın ilk “genleriyle oynanmış” bebeklerinin dünyaya geldiğini iddia eden bilim adamı Hı Jiankui, olayın medyaya yansımasının ardından kayıplara karışmıştı. Nerede olduğu haftalarca süren belirsizlikten sonra hükümet araştırmacıları tarafından Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir konut tesisinde ev hapsine alındığı öğrenildi.

Çin'de dünyanın ilk genetik tasarımlı bebekleri doğdu 

Star Gazetesinde yer alan habere göre; Shenzhen’de iki genetik şirketinin sahibi olan Jiankui, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.
 
Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği belirtilmiş, çalışmaya katılan ailelerin kimliklerini açıklamak veya söyleşi yapmak istemediklerini sözlerine eklemişti. 

Çin'deki genetiği değiştirildiği iddia edilen bebekler ile ilgili soruşturma başlatıldı 

Bu gelişmelerin ardından Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Şü Nanping, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu ay başında doğan ikiz kız bebeklerin genetiğinin değiştirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen araştırma laboratuvarının faaliyetlerinin askıya alındı." demişti.
 
Jiankui’nin gözaltına alınma raporlarını henüz resmi olarak kabul etmeyen Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin personeli ve Jiankui'nin iş ortağı Liu Chaoyu, Jiankui'nin ev hapsinde olduğunu doğruladı.

Dünya Sağlık Örgütünden 'genetik değiştirme iddialarına' tepki: Heyet oluşturuluyor 

İsmi verilmeyen bir yetkili, "Jiankui'nin evine ve laboratuvarına gitmesi yasak. Bulunduğu evden telefon görüşmesi yapabilir, e-posta gönderebilir ancak evden çıkamaz." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

genetik tasarim crispr hi jiankui

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