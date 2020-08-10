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10 Ağustos 2020 09:05
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 20 milyonu geçti.
Ayrıntılar geliyor...
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Ankara Sağlık Müdürlüğü: İlimizde halen pandemi kontrol altındadır
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