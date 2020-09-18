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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 22 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 22 milyonu aştı.
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 22 milyonu geçti
18 Eylül 2020 15:41 - AA
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 22 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 22 milyon 64 bin 410 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (4 milyon 155 bin 933), Hindistan ( 4 milyon 112 bin 551), Brezilya (3 milyon 753 bin 82), Rusya (901 bin 207) ve Kolombiya (615 bin 457) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 263 bin 745 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 30 milyon 383 bin 446'ya ulaşırken salgında 951 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

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