Dünyada panik yaratan virüsün nedeni 'yarasalar' mı?

Çin’in orta kısımlarında bulunan Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17’e yükseldi. 25 Ocak’ta kutlanacak Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışında seyahat etmesi bekleniyor. Tabii bu durumda virüsün yayılabilme endişesi yaratıyor.

Virüsün nasıl yayıldığı ise henüz bilinmiyor. Fakat China Science Bulletin (Çin Bilim Bülteni) gazetesinde yayınlanan bir makalede, virüsün yarasalarda bulunabileceği ve yarasa çorbasının Wuhan’da çok fazla tüketilmesi nedeniyle de virüsün insanlara geçmiş olabileceği ifade edildi.

Çinli bilim insanları, zatürre benzeri virüsün araştırmacılar tarafından yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyor.

Çin’deki 22 ayrı bölgede toplam 571 vaka tespit edildi. Fakat gerçek sayının bu rakamın çok daha üstünde olduğunda düşünülüyor.

Corona virüs nedir?

Hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor

Nasıl yayılıyor?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsün tedavisi

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.