Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada panik yaratan virüsün nedeni 'yarasalar' mı?
571 kişiye bulaştığı saptanan corona virüsle alakalı bilim insanları, virüsün yarasalarda bulunabileceğini ve yarasa çorbasından insanlara geçmiş olabileceğini bildirdi
Dünyada panik yaratan virüsün nedeni 'yarasalar' mı?
23 Ocak 2020 - Sözcü.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin’in orta kısımlarında bulunan Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17’e yükseldi. 25 Ocak’ta kutlanacak Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışında seyahat etmesi bekleniyor. Tabii bu durumda virüsün yayılabilme endişesi yaratıyor.

Son dakika! Dünya şokta... Virüs ABD'de de görüldü!

Virüsün nasıl yayıldığı ise henüz bilinmiyor. Fakat China Science Bulletin (Çin Bilim Bülteni) gazetesinde yayınlanan bir makalede, virüsün yarasalarda bulunabileceği ve yarasa çorbasının Wuhan’da çok fazla tüketilmesi nedeniyle de virüsün insanlara geçmiş olabileceği ifade edildi.

Çinli bilim insanları, zatürre benzeri virüsün araştırmacılar tarafından yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyor.

Çin’deki 22 ayrı bölgede toplam 571 vaka tespit edildi. Fakat gerçek sayının bu rakamın çok daha üstünde olduğunda düşünülüyor.

Corona virüs nedir?

Hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor

Nasıl yayılıyor?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsün tedavisi

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan corona virus china science bulletin yarasa yarasa corbasi yarasa zoonotik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.