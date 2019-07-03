Dünyada sağlık harcamaları artış ortalaması genel enflasyon ortalamasının 3 katı

Araştırmanın sonuçlarına göre; sağlık harcamalarının artış ortalaması küresel ölçekte genel enflasyonun neredeyse üç katını aştı. Metabolik ve kardiyovasküler riskler, beslenmeyle ilgili riskler ile duygusal ve zihinsel riskler, en çok medikal maliyet oluşturan kalemler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Mercer ve Marsh’ın ortak platformu Mercer Marsh Benefits (MMB), Küresel Medikal Trendler Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre; yüzde 9,7’lik dünya ortalamasıyla medikal masraflar, genel enflasyon ortalamasının üç katını aşıyor.

2019 yılı küresel sağlık harcamalarında da benzer bir oran gerçekleşmesi beklenirken, 2020 yılında bu rakamın daha da yüksek olacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde yan haklar programlarının maliyetleri arttıkça, şirketler daha akıllı sigorta planı tasarımı ve çalışanların kalite odaklı sağlık hizmetine erişimi aracılığıyla maliyet artışlarının önüne geçme fırsatı elde ediyor.

Beş yıldır gerçekleştirilen ve 59 ülkenin katıldığı Küresel Medikal Trendler Araştırması, sağlık koşullarının, sağlık kurumlarının ve tüketici alışkanlıklarının maliyetleri nasıl artırdığını değerlendirirken, sigortacıların bu yükselişle nasıl başa çıktığına dair bilgileri ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre; dünya çapında medikal maliyetleri en çok etkileyen ilk üç hastalık, metabolik ve kardiyovasküler riskler, beslenmeyle ilgili riskler ile duygusal ve zihinsel riskler olarak tespit ediliyor. Daha bölgesel bakıldığında, listenin başını çeken risk faktörlerinde farklılıklar görülüyor.

Risk faktörlerinde Güney Amerika’da yüzde 85 ile beslenme, Avrupa’da yüzde 61 ile duygusal ve zihinsel riskler, Ortadoğu ve Afrika’da yüzde 59 ile mesleki riskler, yüzde 24 ile çocuk ve annenin yetersiz beslenmesi, Asya’da ise yüzde 52 ile çevresel riskler ön plana çıkıyor. Asya bölgesindeki büyük şehirlerin birçoğunda yüksek hava kirliliği etkisini gösteriyor.

Buna karşılık yaşam kalitesine odaklı bir hizmetin sağlanması, üyelerin kendileri için doğru sağlık hizmeti seçeneklerine daha hızlı ve daha iyi bir şekilde yönlendirilmesi için girişimlere yatırım yapan sigortacıların sayısı iki kattan fazla artış gösteriyor. Sigortacıların yüzde 29'u bu tür yatırımları stratejik açıdan öncelikli görüyor.

Sigortacılar, üyelerinin daha akıllıca sağlık hizmeti seçimi yapmasına yardımcı olarak bu konuya eğiliyor. Bunlardan yüzde 63'ü eğitim, araç ve teşvikler sunarak pozitif davranışın oluşmasını hedefliyor. Bu tür programların en çok uygulandığı Orta Doğu ve Afrika'daki sigortacıların yüzde 71'i, sigortalılara yönelik oluşturulan bu tarz tüketici odaklı taktikleri proaktif bir yaklaşımla uyguluyor. Dünya çapında sigortacıların yüzde 78'i ise sanal sağlık danışmanlığını desteklemeyi düşünüyor veya hali hazırda destekliyor.

Sağlık harcamalarında artış devam edecek

Medikal maliyetlerdeki artışın durmayacağına dikkat çeken Marsh Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Fırat, “Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, 2020 yılında da sağlık harcamalarının artması öngörülüyor. İş gücünün geleceği, sağlıklı ve etkileşimde olan çalışanlara bağlı. Sağlık hizmeti harcamalarının artmaya devam etmesi nedeniyle şirketler, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için kaliteye dayalı hizmete erişim sunma da dahil olmak üzere sigorta planı tasarımlarından en iyi şekilde nasıl istifade edebileceklerini değerlendirmeliler. Bu planlar hem maliyet optimizasyonu hem de çalışan etkileşimi açısından gözden geçirilmelidir.

Ne yazık ki globalde olduğu gibi Türkiye’deki veriler de globalle paralellik gösteriyor.

Türkiye’de de metabolik hastalıklar, beslenme kaynaklı sağlık sorunları ile kalp ve damar hastalıkları gibi kronik sağlık sorunları (obezite, şeker hastalığı, tiroid hastalığı, yüksek tansiyon gibi vb.) gittikçe daha yaygınlaşıyor ve sağlık giderleri içindeki payı artıyor. Ayrıca çevresel ve çalışma ortamı kaynaklı etkenlerle oluşan hastalıkların sıklığı ve bu hastalıkların sağlık giderleri içindeki payının yükselme eğilimi de sürüyor. Kronik hastalıkların takibi için dijital uygulamalar, ilaçların kişisel özelliklere göre kullanımı, kişiye özgü tedavi yöntemleri gibi gelişmeler artık tıp dünyasının takip ettiği ve uygulamaya konulan yaklaşımlar arasında. Kişiselleşmiş tıp kavramı ile tedavilerin etkinliği artmış olacak" dedi.

Türkiye’de özel sağlık sigortası maliyetleri enflasyonun üzerinde

Türkiye’de özel sağlık sigortası maliyetlerinin dünyada olduğu gibi genel enflasyon rakamının üzerinde seyrettiğini belirten MercerMarshBenefits Türkiye Lideri Hakan Elgin, “Burada temel faktör, özel sağlık sigortalılarının kullanmakta olduğu sağlık kurumlarının daha nitelikli ve lüks sağlık hizmeti vermesi yanında özellikle sağlık giderleri arasında yer alan ilaç, sarf malzemesi ve teknolojik cihaz ve protezlerin ağırlıklı olarak yurt dışından geliyor olması, USD veya Euro kuru üzerinden işlem görüyor olmasıdır. Sağlık giderlerini kontrol altına alabilmenin en etkin yollarından biri sağlık düzeyini korumak-geliştirmek, hastalanmayı önleyebilmek veya hastalığın erken aşamada yakalanması ve tedavi edilmesini sağlayabilmektir. MMB Türkiye ekibimiz ile müşterilerimize ruh sağlığı dahil genel anlamda sağlık danışmanlığı yapma ve yol gösterici yaklaşımlar ile davranış değişikliği sağlayabilecek destekler sunma konularında çözüm önerileri sunuyoruz. Ayrıca yeni dijital platformlarımızdan olan BenefitMAP platformumuz ile de işverenlerin yükselen sağlık maliyetlerini ele almasına yardımcı oluyoruz.

BenefitMAP, şeffaf bir geçmiş değerlendirmesi ve ileriye dönük bakış açısı ile şirketlerin sağlık sigortası maliyetlerini ortaya koyuyor. Platform işverenlere kendi yan haklarını bütçeleme seçeneklerine ilişkin gerçek zamanlı bir anlayış kazandırmakla birlikte maddi kaynaklarını da optimal kullanmalarına imkan tanıyor. Bu doğrultuda BenefiMap işverenlerin mevcut sağlık sigortası maliyetlerini daha iyi yönetmelerine, ileriye dönük maliyetlerle ilgili daha sağlıklı projeksiyonlar yapmalarına, daha mutlu ve daha sağlıklı bir işgücü yaratmalarına yardımcı oluyor” dedi.

TABLO

Bölgelere göre işverenin destek sağladığı grup medikal maliyetlerini en çok etkileyen 3 risk faktörü (ABD hariç)

Sıralama Küresel Asya Avrupa Güney Amerika Orta Doğu, Afrika Metabolik ve kardiyovasküler risk 1 %91 %88 %92 %97 %88 Beslenmeye bağlı risk 2 %56 %41 %51 %85 %71 Duygusal ve zihinsel riskler 3 %44 %29 %61 %45 %12 Mesleki risk 4 %43 %52 %42 %18 %59 Çevresel risk 5 %30 %52 %19 %18 %24 Tütün tüketimi 6 %22 %17 %27 %24 %24 Çocuk ve annenin yetersiz beslenmesi 7 %6 %5 %5 %0 %24 Alkol ve uyuşturucu kullanımı 8 %5 %11 %3 %0 %0 Trafik, şiddet ve güvenlik 8 %5 %8 %0 %12 %0

Kaynak: MMB Küresel Medikal Trendler Araştırması

