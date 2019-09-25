Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Dünyada yılda 1,6 milyon kişi akciğer kanserinden ölüyor'
Türk Toraks Derneği İzmir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Kadri Çırak, Türkiye'de ve dünyada akciğer hastalıklarına bağlı ölüm sayısının arttığını belirterek, "Dünya çapında 3. ölüm nedeni olan KOAH'dan 65 milyon insan muzdariptir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası vardır. Veremden her yıl 1,8 milyon hasta ölürken, akciğer kanserinden ise 1,6 milyon kişi ölmektedir." dedi
'Dünyada yılda 1,6 milyon kişi akciğer kanserinden ölüyor'
25 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Toraks Derneği İzmir Şube tarafından "Dünya Akciğer Günü" nedeniyle İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi bahçesinde hastaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şube başkanı Çırak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyada ilk defa 2017 yılında Uluslararası Solunum Dernekleri Forumu'nun girişimiyle 25 Eylül Dünya Akciğer Günü olarak ilan edildiğini söyledi

Dünyada her yıl 7 milyon insanın yaşamını tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yitirdiğini belirten Çırak, "Bu ölümlerin yaklaşık 700 bininin doğrudan tütün ürünü kullanmadığı halde tütün ürünleri ve sigara dumanına pasif maruziyet nedeniyle geliştiği bilinmektedir." dedi. 

Akciğer hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin dünyada ve Türkiye'de artmaya devam ettiğini belirten Çırak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle ölümler trafik kazası nedeniyle ölümlerden yaklaşık 2 kat fazladır. Kömüre ve fosil yakıtlara dayalı termik santraller, yeterli önlem almayan endüstriyel yanında her geçen gün yoğunlaşan trafik ve hava kirliğini arttırırken kirli havayı temizlemede son derece önemli olan ormanlarımız ve yeşil bitki örtümüz endüstriyel faaliyetler ve yangınlar nedeniyle tahrip olmaktadır. Dünya çapında 3. ölüm nedeni olan KOAH'dan 65 milyon insan muzdariptir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası vardır. Dünyada verem hastalığından her yıl 1,8 milyon, akciğer kanserinden ise 1,6 milyon kişi ölmektedir."

Çırak, akciğer sağlığı için solunan havanın kalitesinin artırılması gerektiğini, kişilerin sigaraya başlamamasını sağlamak ve sigara içenlerin bırakmalarını teşvik etmeninin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından Çırak, hastane bahçesinde bulunan vatandaşlara akciğer hastalıkları hakkında bilgi verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:

turk toraks dernegi ali kadri cirak koah

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Ali İhsan Dokucu Çocuk Cerrahis Türk Toraks Derneği Hasan Bayram Dünya Akciğer Günü KOAH sahte profesör Aksaray Üniversitesi Yusuf Şahin Aksaray İl Sağlık tıp fakültesi penisilin Bülent Şekerel Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği yapay zeka sıfır atık projesi Mersin Şehir Hastanesi kanser onkoloji Mehmet Sarıbıyık Mustafa Zahid Yıldız Bristol-Myers Squibb malpraktis kadın doğum meme kanseri sarımsak hayvan hastanesi Fatmanur Berhuni Veteriner Hekim Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Turgut Türk Toraks Derneği Ali Kadri Çırak KOAH çocuk hastalıkları Yasin Yılmaz Atatürk Devlet Hastanesi adana şehir hastanesi sağlıkta şiddet hekim doktor FETÖ doktor grip antibiyotik Kemalettin Aydın Fahrettin Koca Sağlık Bakanı beyin tümörü İlhan Elmacı eczacılar günü Taner Ercanlı Uluslararası Eczacılık Federasyonu sezaryen normal doğum Oxford Üniversitesi kalp krizi Ziya Bağış Ortopedi Doktoru Bartın Devlet Hastanesi doktor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ
02/10-05/10 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.