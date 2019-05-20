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Dünyadaki altı merkezden sonra Türkiye'de: Omurilik pili tedavisi
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Algoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses, dünyada 6 merkezde omurilik hastalarının tedavisi için uygulanan omurilik pili tedavisini başlatarak felçli hastalara umut oldu
Dünyadaki altı merkezden sonra Türkiye'de: Omurilik pili tedavisi
20 Mayıs 2019 - AA
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Prof.Dr. Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre, Amerika, İngiltere, Avusturya, Taiwan ve Hindistan'da uygulaması yapılan omurilik pili tedavisi sayesinde tekerlekli sandalyeye mahkum hastaların yeniden ayağa kalkmaya başladığını söyledi. 

Omurilik rahatsızlığıyla ilgili uzun zamandır önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Gürses, hastanın omuriliğine yerleştirilen pil sayesinde elektriksel uyarılar verilerek bu uyarıların sinir sistemini harekete geçirip hastanın tekrar yürümesini sağladığını anlattı. 

Bu tedaviyi belli şartları sağlayan hastalarda uygulamaya başladıklarını aktaran Gürses, şunları kaydetti:

"Hastamızın uzun süredir tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış olması ve bu sürede fizik tedavi faaliyetlerini yapmış olması gerekiyor. 2 yıllık bir fizik tedavinin ardından pil tedavisini uygulayabiliyoruz. Tedavinin bütün hastalarda yüzde yüz başarılı olma gibi bir garantisi yok ama hastalar için de müthiş bir destek sağlıyor. Pil tedavisi hastaların yeniden yürümesinin yanında, idrar ve tuvalet kontrollerinin yeniden sağlanmasıyla yaşam konforlarını son derece olumlu etkiliyor." 

Hastalar tekerlekli sandalyeye mahkum olmaktan kurtulacak

Gürses, her hastanın hasar düzeyi birbirinden farklı olduğu için tedaviye cevap vermesinin de ayrı olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tedavi için hastanın durumuna göre karar verilmelidir. Felçli hastalar için çok büyük bir umut. Çok yakın bir süreçte çok sayıda hastaya erişmeyi düşünüyorum. Hastaları hayatlarını tekerlekli sandalyeye mahkum geçirmekten kurtarmış olacağız. Bu sayede onların günlük hayatlarına, sosyal yaşamlarına, hatta işlerine geri dönmelerini sağlayacağız." 

Omuriliğe yerleştirilen pil sayesinde hastanın tekrar adım atmaya başladığını gözlemlediklerini dile getiren Gürses, omuriliğin hem elektrik hem de kimyasal olarak çalışan ve ritim sağlayan bir sinir yapısı bulunduğunu, pil tedavisinin doğru bir yaklaşım olabileceğini sözlerine ekledi.
Omurilik zarındaki iltihaplanma sonucu 2 yıl önce tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 45 yaşındaki Atilla Atilla, PAÜ'de Algoloji merkezine gelerek tedaviye başladı. 
Omuriliğine pil yerleştirilen Atilla, tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkarak adım attı. 
Yürümeyi çok özlediğini ifade eden Atilla, şöyle konuştu:

"2 aydır tedavi görüyorum. Daha önceden ayaklarımı bile hareket ettiremiyordum. Ayaklarımı unutmuştum. Şimdi ise destekle ayağa bile kalkabiliyor ve adım atabiliyorum. Ayrıca fizik tedaviye devam ediyoruz. Doktorum 1 yıl sonra ayağa kalkabileceğimi söyledi. Ancak ben bu konuda çok kararlıyım, 6 ay sonra ayağa kalkmayı hedefliyorum. Tekerlekli sandalyeden kurtulup özgürce koşmak istiyorum."
 

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