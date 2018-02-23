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Dünyadaki sayısı 50'den az! Çift apendiksi olduğu ameliyatta ortaya çıktı
Adana'da, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede akut apandisit tanısı konulan kadında, ameliyat sırasında dünyada 50 hastadan daha azında tespit edilen çift apendiks olduğu belirlendiOperasyonu yapan ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rencüzoğulları:"Literatürde kayıtlı bu tip çift apendiksli hasta sayısı dünyada 50'den az, Türkiye'de ise sadece birkaç bildirilmiş vaka ile sınırlı"
Dünyadaki sayısı 50'den az! Çift apendiksi olduğu ameliyatta ortaya çıktı
23 Şubat 2018 - AA
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Adana'da, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede akut apandisit tanısı konulan kadında, ameliyat esnasında, dünyada 50 hastadan daha azında tespit edilen çift apendiks olduğu belirlendi.

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamile İkis (55), yaklaşık 15 gün önce karın ağrısı şikayetiyle ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Kliniği'ne başvurdu.

Yapılan tetkikler sonrasında akut apandisit tanısı konulan İkis, ameliyata alındı.

Hastanenin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları'nın Doktor Uğur Topal ile birlikte yaptığı operasyon sırasında, Kamile İkis'de 2 apendiks olduğu tespit edildi.

Literatürde nadir olarak görülen ve operasyonu gerçekleştiren doktorları da şaşırtan çift apendiks, ameliyatla alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rencüzoğulları, dünyada az sayıda hastada görülen bir vaka ile karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Literatürde kayıtlı bu tip çift apendiksli hasta sayısı dünyada 50'den az, Türkiye'de ise sadece birkaç bildirilmiş vaka ile sınırlı. Sadece akut apandisit nedeniyle tek apendiksin çıkarılması, diğerinin ise gözden kaçırılması durumunda hasta gelecekte hekimleri dahi yanıltabilecek sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilir. Son derece başarılı bir operasyonla apandisitin ikisi de alındı ve patolojik olarak da çift apendiks doğrulandı."

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, özellikle ani başlangıçlı karın ağrısı şikayetlerinin önemli sağlık sorunlarına işaret edebileceğini, kendini bu konuda rahatsız hisseden kişilerin mutlaka bir uzman görüşüne başvurması gerektiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

apendiks ameliyat turkiye

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